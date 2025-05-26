Камеры засняли момент жуткого ДТП с молодой парой под Волгоградом





Момент наезда автомобиля «ВАЗ-211340» на пешеходов в городе Волжском Волгоградской области запечатлели камеры дорожного видеонаблюдения, передает V102.RU.





Как ранее сообщалось информагентством, дорожно-транспортное происшествие произошло поздним вечером на улице Оломоуцкая напротив дома №21Д. 23-летний водитель легковушки снес 20-летнего парня и 18-летнюю девушку, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

На записи видно, как автомобиль на большой скорости таранит пешеходов, после чего молодых людей разбрасывает на несколько метров в сторону. Другие участники движения сразу после ДТП поспешили на помощь к пострадавшим. Через пару минут на место аварии прибыли и медики, которые госпитализировали пострадавших в больницу.

Напомним, в результате ДТП пешеходов с травмами головы госпитализировали в ГУЗ ГКБ №1 Волжского.

Видео: Powernet / vk.com