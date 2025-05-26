В Волжском автомобиль сбил молодую пару

Происшествия 26.05.2025 08:02
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26.05.2025 08:02
В Волжском в ДТП пострадали двое пешеходов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне, 25 мая, в 22-00 ч. 23-летний водитель, управляя ВАЗ-211340, наехал на 20-летнего парня и 18-летнюю девушку, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу слева направо по ходу движения. Авария случилась на улице Оломоуцкая напротив дома №21 д.
В результате ДТП пешеходов с диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма – госпитализировали в ГУЗ ГКБ №1 Волжского.
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