В Госдуме планируют принять закон о пособиях для беременных студенток





Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства законопроект об увеличении размера пособий для по беременности и родам студенткам вузов. Как сообщает V102.RU, об этом рассказали в пресс-службе палаты.

Как сообщалось информагентством, ранее Минтруд предложил увеличить декретные выплаты студенткам на очном обучении до 74,9 - 235,4 тысяч рублей в зависимости от региона. Суть документа заключается в изменении порядка расчет пособия. Сейчас образовательные организации выплачивают студенткам декретные из федерального и региональных бюджетов в зависимости от размера стипендии, которая в среднем составляет 2-5 тысяч рублей. В связи с этим молодые мамы могут претендовать лишь на пособия в общей сумме 9,3-23,3 тысячи.

— Законопроект направлен на реализацию поручений Президента РФ и будет рассмотрен нами в приоритетном порядке. Важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми. Повышение уровня их благополучия — одна из ключевых задач, — подчеркнул председатель Госдумы.

Средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля.

— Число семей с детьми, в том числе многодетных, в нашей стране должно расти. От этого зависит сбережение нашего народа — это основа развития государства, сильной России, — считает Володин.