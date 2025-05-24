Федеральные новости

В Госдуме планируют принять закон о пособиях для беременных студенток

Федеральные новости 24.05.2025 13:03
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24.05.2025 13:03


Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства законопроект об увеличении размера пособий для по беременности и родам студенткам вузов. Как сообщает V102.RU, об этом рассказали в пресс-службе палаты. 

Как сообщалось информагентством, ранее Минтруд предложил увеличить декретные выплаты студенткам на очном обучении до 74,9 - 235,4 тысяч рублей в зависимости от региона. Суть документа заключается в изменении порядка расчет пособия. Сейчас образовательные организации выплачивают студенткам декретные из федерального и региональных бюджетов в зависимости от размера стипендии, которая в среднем составляет 2-5 тысяч рублей. В связи с этим молодые мамы могут претендовать лишь на пособия в общей сумме 9,3-23,3 тысячи. 

— Законопроект направлен на реализацию поручений Президента РФ и будет рассмотрен нами в приоритетном порядке. Важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми. Повышение уровня их благополучия — одна из ключевых задач, — подчеркнул председатель Госдумы.

Средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля. 

— Число семей с детьми, в том числе многодетных, в нашей стране должно расти. От этого зависит сбережение нашего народа — это основа развития государства, сильной России, — считает Володин. 

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