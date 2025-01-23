Общество

Пособия для беременных студенток хотят увеличить в 10 раз

Общество 23.01.2025 21:12
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23.01.2025 21:12


Минтруд предложил увеличить декретные выплаты студенткам на очном обучении до 74,9 - 235,4 тысяч рублей в зависимости от региона. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на разработанный министерством законопроект, передает V102.RU. 

Суть документа заключается в изменении порядка расчет пособия. Сейчас образовательные организации выплачивают студенткам декретные из федерального и региональных бюджетов в зависимости от размера стипендии, которая в среднем составляет 2-5 тысяч рублей. В связи с этим молодые мамы могут претендовать лишь на пособия в общей сумме 9,3-23,3 тысячи. 

Законопроектом же предлагается увеличить его до размера прожиточного минимума в регионе, где проживает студентка. В связи с этим размер выплаты существенно возрастут. 

Реализация такого проекта на первый год обойдется в 631,4 млн рублей. Благодаря этой сумме получить повышенные пособия смогут 7 тысяч женщин. Проект в ближайшее время поступит на рассмотрение в Госдуму.

Напомним, в Волгоградской области с 1 января по инициативе Бочаров установлена единовременная выплата беременным студенткам в размере 100 тысяч рублей.


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