Пособия для беременных студенток хотят увеличить в 10 раз





Минтруд предложил увеличить декретные выплаты студенткам на очном обучении до 74,9 - 235,4 тысяч рублей в зависимости от региона. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на разработанный министерством законопроект, передает V102.RU.

Суть документа заключается в изменении порядка расчет пособия. Сейчас образовательные организации выплачивают студенткам декретные из федерального и региональных бюджетов в зависимости от размера стипендии, которая в среднем составляет 2-5 тысяч рублей. В связи с этим молодые мамы могут претендовать лишь на пособия в общей сумме 9,3-23,3 тысячи.

Законопроектом же предлагается увеличить его до размера прожиточного минимума в регионе, где проживает студентка. В связи с этим размер выплаты существенно возрастут.

Реализация такого проекта на первый год обойдется в 631,4 млн рублей. Благодаря этой сумме получить повышенные пособия смогут 7 тысяч женщин. Проект в ближайшее время поступит на рассмотрение в Госдуму.

Напомним, в Волгоградской области с 1 января по инициативе Бочаров установлена единовременная выплата беременным студенткам в размере 100 тысяч рублей.



