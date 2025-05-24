Под Волгоградом выясняют появление «каньонов Аризоны»

В Городищенском районе Волгоградской области зафиксированы странные для этой местности изменения рельефа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на активистов «Экологии Волгограда», с недавних пор на территории Краснопахаревского сельского поселения появились необычные возвышения в виде холмов с плоской поверхностью. При этом цвет грунта, из которых состояли холмы, имел странный красноватый оттенок. По свидетельству очевидцев, новые пейзажи городищенских степей очень смахивали на виды планеты Марс или на каньоны американского штата Аризона.





Впрочем, все оказалось обыденнее. При ближайшем рассмотрении в «марсианском» грунте активисты обнаружили строительные отходы – ржавую арматуру и битый бетон. Очевидно, что речь идет о появлении очередного полигона, куда, по всей видимости, вместе с вынутым откуда-то грунтом свозят и прочий хлам.

Активисты предположили, что к появлению «марсианского плато» под Волгоградом могут иметь отношение структуры РЖД, которые свозят отходы от строительной деятельности в это место.

Редакция информагентства обратилась за комментарием в филиал ОАО «РЖД» - Приволжскую железную дорогу - с просьбой пояснить, причастна ли данная организацию к возникновению этого «арт-объекта».

В полученном предварительном ответе было заявлено об организации комиссионного обследования указанной территории. О его результатах редакцию пообещали проинформировать дополнительно.





При этом в РЖД отметили, что сотрудники ПривЖД регулярно выявляют несанкционированные места складирования ТКО. Так, в 2024 году в полосе отвода было обнаружено и ликвидировано 5 таких полигонов. В процессе очистки территории железнодорожникам пришлось вывезти около 1 тонны отходов, спилов деревьев и строительного мусора.

Фото «Экология Волгограда» t.me