Происшествия

«Жильцы в тихом ужасе»: на юге Волгограда ураган сорвал крышу с пятиэтажки

Происшествия 21.05.2025 13:22
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21.05.2025 13:22


В Красноармейском районе Волгограда минувшей ночью жильцы пятиэтажки внезапно оказались без кровли, а в их квартиры полились потоки воды. Видео последствий разгула стихии волгоградцы прислали в редакцию ИА «Высота 102».



По словам жильцов, кровлю с дома №4, расположенного на ул. 50 лет Октября, сорвало мощными порывами ветра в ночь с 20 на 21 мая. В результате оторванные куски повисли на проводах.

- Крыша сейчас беззащитна - она вся как решето. С утра начался ливень, который топит жильцов до 1 этажа, - сообщают собственники квартир. Жильцы в тихом ужасе наблюдают, как будет продолжаться портится их имущество.

Жители обратились в свою управляющую организацию «ЖЭУ 41», которая должна устранять последствия урагана.

Журналисты ИА «Высота 102» попытались дозвониться в «ЖЭУ 41», чтобы узнать о масштабах нанесенных повреждений и работах по ликвидации последствий урагана. Однако уточнить информацию у обслуживающей эту пятиэтажку организации не получилось - на звонки никто не ответил. 

Видео: читателей ИА «Высота 102»

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