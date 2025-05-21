В Красноармейском районе Волгограда минувшей ночью жильцы пятиэтажки внезапно оказались без кровли, а в их квартиры полились потоки воды. Видео последствий разгула стихии волгоградцы прислали в редакцию ИА «Высота 102».





По словам жильцов, кровлю с дома №4, расположенного на ул. 50 лет Октября, сорвало мощными порывами ветра в ночь с 20 на 21 мая. В результате оторванные куски повисли на проводах.

- Крыша сейчас беззащитна - она вся как решето. С утра начался ливень, который топит жильцов до 1 этажа, - сообщают собственники квартир. - Жильцы в тихом ужасе наблюдают, как будет продолжаться портится их имущество.

Жители обратились в свою управляющую организацию «ЖЭУ 41», которая должна устранять последствия урагана.

Журналисты ИА «Высота 102» попытались дозвониться в «ЖЭУ 41», чтобы узнать о масштабах нанесенных повреждений и работах по ликвидации последствий урагана. Однако уточнить информацию у обслуживающей эту пятиэтажку организации не получилось - на звонки никто не ответил.

Видео: читателей ИА «Высота 102»