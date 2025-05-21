Депутат ГД от Волгоградской области Олег Савченко досрочно сложил полномочия

Депутат Государственной думы от Волгоградской области Олег Савченко досрочно сложил полномочия. Как сообщает ИА «Высота 102», официальной причиной ухода Савченко из Госдумы называют его переход на другое место работы.

Напомним, что Олег Савченко шел на выборы в Госдуму по Волжскому одномандатному избирательному округу № 84, работал заместителем председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку.

По данным ИА «Высота 102», заявление о сложении полномочий депутат Савченко написал еще в начале мая. Сегодня, 21 мая, его заявление будет рассмотрено на Совете Госдумы. После этого вопрос вынесут на обсуждение ГД 22 мая.

Сам Олег Савченко сегодня утром подтвердил решение о переходе на новое место работы и так прокомментировал свое решение о сложении полномочий на персональной странице в Talegram:

– Иногда приходится решать, где твой опыт, знания и силы принесут наибольшую пользу. Мои компетенции, накопленные за годы работы в реальном секторе экономики, сегодня востребованы в ином, более практическом ключе. Я слагаю полномочия депутата Государственной Думы, поскольку принял предложение о переходе на другое место работы. Она потребует всего моего внимания и самоотдачи, поэтому эффективно совмещать ее с важными обязанностями народного избранника не получится, ведь если берешься за что-то - нужно делать это хорошо, – написал Савченко, поблагодарив избирателей за оказанное доверие и коллег за совместную законотворческую работу.

Источники ИА «Высота 102» из окружения Олега Савченко на сегодня не раскрывают сведений, куда именно он переходит, покидая парламент. Известно пока лишь о том, что в последнее время представитель региона в Госдуме рассматривал не одно интересное для себя предложение.

Так, в частности, не исключено, что в ближайшее время Савченко предъявит себя публике в одной из структур Минэкономразвития. Это, пожалуй, стало бы логичным продолжением его работы в профильном комитете Госдумы и с учетом опыта Савченко как успешного бизнесмена.

В качестве еще одного места, где мог бы пригодиться опыт Савченко по масштабированию бизнес-проектов, называют Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), созданный в прошлом году совместно «Единой Россией» и фондом «Наша Правда». На сегодня Центр уже объединяет сотни представителей малого и среднего бизнеса России, которые занимаются производством БПЛА, систем связи и радиоэлектронной борьбы и разведки.

Но вполне вероятно, что после своего ухода из Госдумы Олег Савченко будет оставаться в непосредственной близости к Волгоградской области. Известно, что одно из предложений, которое он рассматривал в последнее время, касалось настройки импортно-экспортных цепочек в рамках развития коридора «Север-Юг», имеющего стратегическое значение для региона.