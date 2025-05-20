Двое детей стали свидетелями попытки убийства отца в Волгограде





В Волгограде жительница Дзержинского района задержана за покушение на убийство собственного мужа. По информации регионального управления СУ СКР, волгоградка накануне вечером ударила мужчину ножом. При этом, уточняют следователи, в квартире находились двое малолетних детей.

– По данным следствия, 18 мая в разгар ссоры женщина взяла кухонный нож и нанесла удар в область грудной клетки мужа. Осознав содеянное, она самостоятельно вызвала бригаду скорой помощи. Потерпевший был оперативно доставлен в лечебное учреждение, благодаря чему ему удалось выжить, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Волгоградка уже созналась в совершенном. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство. Известно, что семейная пара воспитывает троих детей. Третьего ребенка в момент совершения преступления дома не было.