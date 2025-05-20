Расследования

Двое детей стали свидетелями попытки убийства отца в Волгограде

Расследования 20.05.2025 14:21
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20.05.2025 14:21


В Волгограде жительница Дзержинского района задержана за покушение на убийство собственного мужа. По информации регионального управления СУ СКР, волгоградка накануне вечером ударила мужчину ножом. При этом, уточняют следователи, в квартире находились двое малолетних детей. 

– По данным следствия, 18 мая в разгар ссоры женщина взяла кухонный нож и нанесла удар в область грудной клетки мужа. Осознав содеянное, она самостоятельно вызвала бригаду скорой помощи. Потерпевший был оперативно доставлен в лечебное учреждение, благодаря чему ему удалось выжить, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. 

Волгоградка уже созналась в совершенном. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство. Известно, что семейная пара воспитывает троих детей. Третьего ребенка в момент совершения преступления дома не было.  

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