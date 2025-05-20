Расследования

ЦИАН: в Волгограде подорожала аренда квартир

Расследования 20.05.2025 08:20
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20.05.2025 08:20


В Волгограде в мае подорожало жилье, сдаваемое в долгосрочную аренду. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ЦИАН.Аналитику, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в областном центре составляет 22,5 тысячи рублей. На конец весны она выросла на 0,9%, тогда как еще в апреле наблюдалось небольшое снижение. 
Эксперты отмечают, что средние ставки долгосрочной аренды в крупных городах РФ снижались с октября 2024 года. Всё это время число городов, где съёмное жильё дешевело, превышало число локаций, где расценки
увеличивались или не менялись. Такой длительный и устойчивый тренд зафиксирован впервые за последние 5 лет  - с весны 2020 года, когда рынок падал на фоне жёстких карантинных ограничений.
При этом в 13 мегаполисах аренда выросла больше, чем на 1%. Самый значительный рост зафиксирован в Сочи - 15,6% (50,5 тысячи рублей), в Калининграде - на 12% (38,2 тысячи) и в Махачкале - на 7,1% (28,5 тысячи).

Фото V102.RU (архив)

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