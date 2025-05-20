ЦИАН: в Волгограде подорожала аренда квартир





В Волгограде в мае подорожало жилье, сдаваемое в долгосрочную аренду. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ЦИАН.Аналитику, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в областном центре составляет 22,5 тысячи рублей. На конец весны она выросла на 0,9%, тогда как еще в апреле наблюдалось небольшое снижение. В Волгограде в мае подорожало жилье, сдаваемое в долгосрочную аренду. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ЦИАН.Аналитику, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в областном центре составляет 22,5 тысячи рублей. На конец весны она выросла на 0,9%, тогда как еще в апреле наблюдалось небольшое снижение.

Эксперты отмечают, что средние ставки долгосрочной аренды в крупных городах РФ снижались с октября 2024 года. Всё это время число городов, где съёмное жильё дешевело, превышало число локаций, где расценки Эксперты отмечают, что средние ставки долгосрочной аренды в крупных городах РФ снижались с

увеличивались или не менялись. Такой длительный и устойчивый тренд зафиксирован впервые за последние 5 лет - с весны 2020 года, когда рынок падал на фоне жёстких карантинных ограничений.