Спорт

Юным волгоградским гандболисткам вручили медали молодежного первенства РФ

Спорт 19.05.2025 21:30
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19.05.2025 21:30


Гандболисткам «Динамо-Синары-2» накануне, 18 мая, в перерыве матча женской Суперлиги между «Динамо-Синарой» и «Кубанью» вручили серебряные медали молодежного первенства России сезона 24/25. В церемонии награждения приняли участие начальник Пограничного управления ФСБ по Волгоградской области Александр Маячкин, почетный гражданин Волгограда Юрий Староватых и директор СШ по гандболу «Динамо» Стелла Вартанян, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

Отметим, «Динамо-Синара-2» в молодежном первенстве до 21 года под руководством заслуженного тренера России Любови Сидоричевой в 48 матчах одержало 40 побед и заработало 83 очка. Чемпионом турнира стали резервистки столичного ЦСКА, набравшие 91 балл. Тройку призеров замкнула звенигородская «Звезда-2» с 75 очками.


В заключительных двух поединках сезона «Динамо-Синара-2» в ФОК имени Левона Акопяна обыграло одноклубниц из «УОР-Динамо» со счетом 32:22 и 28:26. А вот подопечные Анны Сидоричевой из «УОР-Динамо» с 53 баллами завершили молодежное первенство на шестом месте среди 13-ти участников. 

Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com


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