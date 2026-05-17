



В Волгограде сегодня, 17 мая, на набережной 62-й Армии специалисты совместно с подрядной организацией приступили к восстановлению канализационного колодца. На месте аварии уже были завершены земляные работы.

Специалисты приступили к восстановлению колодца глубиной 7 метров. Работы осложняются его глубоким залеганием.

В связи с тем, что работы проходят на проезжей части, движение транспорта на Нулевой продольной временно ограничено. На время работ осуществляется перекачка стоков.

Как уточняют в компании, подача водоснабжения потребителям осуществляется в штатном режиме.

Фото: «Концессии водоснабжения»