Спорт 18.05.2025 19:26
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18.05.2025 19:26
Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 18 мая, в последнем домашнем матче сезона обыграли краснодарскую «Кубань» со счетом 32:29 в первой встрече финальной серии за 5-6 места женской Суперлиги, сообщает ИА «Высота 102».
Волгоградские гандболистки в воскресенье были настроены порадовать своих болельщиков в заключительном поединке чемпионата на «Динамо Арене». Подопечные Евгения Дмитриева с первых минут завладели инициативой и играли с небольшим преимуществом. Счет открыла Анастасия Шкитина с семиметрового. В ответной атаке кубанки заработали право на исполнение штрафного броска. Но свою попытку гостьи не реализовали - совершила спасение голкипер Мария Дувакина. Вскоре краснодарские гандболистки сравняли - в быстром отрыве отличилась Анна Кондратенко. В дальнейшем шла равная игра. Динамовки вырывались вперед, а соперницы находились в роли догоняющих.
В середине тайма Анастасия Шкитина забросила дважды подряд, после чего счет стал 12:9 в пользу хозяек. Наставник «Кубани» Денис Сайфулин взял тайм-аут. В начале третьей десятиминутке тайма Елизавета Дудкина дальним попаданием довела преимущество «Динамо» до «плюс четыре» - 16:12. Желто-зеленые в дальнейшем сократили отставание до двух мячей. И уже Евгений Дмитриев воспользовался своим тайм-аутом. До перерыва хозяйки активизировались, а попадание Алины Загородневой cо своей половины площадки в пустые ворота за несколько секунд до конца тайма зафиксировало счет 20:16 в пользу «Динамо-Синары» по итогам первой 30-минутки.
А вот начало второго тайма бело-голубые откровенно провалили, пропустив четырежды подряд. Желто-зеленые благодаря мощному рывку догнали оппоненток. Дмитриев снова воспользовался тайм-аутом, чтобы взбодрить своих игроков. После возобновления матча Екатерина Долматова отметилась точным броском и в очередной раз вывела бело-голубых вперед - 21:20.
К середине тайма гостьи вновь захватили инициативу и убежали в отрыв на три мяча. Динамовкам пришлось проявлять характер, чтобы наверстать упущенное. Только в заключительной десятиминутке хозяйки сравняли благодаря реализации Шкитиной. Ключевым отрезком всего матча стала заключительная пятиминутка, по ходу которой София Лыжина, Софья Васильева и Екатерина Долматова поразили ворота и принесли тем самым «Динамо-Синаре» важнейшую победу с итоговым результатом - 32:29.
Самой результативной в составе бело-голубых стала Анастасия Шкитина, забросившая восемь мячей. Екатерина Долматова, признанная лучшим игроком поединка в стане «Динамо», отличилась в общей сложности семь раз.
Таким образом, в результативном и захватывающем заключительном домашнем матче сезона динамовки вырвали победу и на мажорной ноте до осени попрощались со своими болельщиками, которые активно поддерживали гандболисток в течение всего розыгрыша Суперлиги и Кубка России 24/25. Вторая встреча между «Кубанью» и «Динамо», в которой определится команда, занявшая пятое место, состоится в Краснодаре 25 мая. Бело-голубые в гостях попытаются сохранить и развить достигнутое сегодня преимущество в три мяча, чтобы забраться на пятую позицию по итогам очередного сезона Суперлиги.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com
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