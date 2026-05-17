В Волгограде в СНТ пропал 18-летний парень





В Волгограде развернуты поиски пропавшего 18-летнего Евгения Крупского. Как рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», молодого человека в последний раз видели 16 мая в СНТ Строитель в поселке Ерзовское.

Приметы: рост 168 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серые глаза.

В день исчезновения Евгений был одет в синюю футболку, серые спортивные штаны и черные шлепанцы.

Если вам известно о местонахождении волгоградцы, волонтеры просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

