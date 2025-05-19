Политика

Губернатор Андрей Бочаров примет участие в работе Совфеда

Политика 19.05.2025 09:47
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19.05.2025 09:47


19-21 мая в Москве на площадке Совета Федерации пройдут дни Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятиях примут участие губернатор Андрей Бочаров и спикер областной думы Александр Блошкин.

- В трехдневной программе запланированы расширенные заседания комитетов Совета Федерации с участием представителей органов государственной власти Волгоградской области, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации региона.

21 мая состоится час «субъекта Российской Федерации», посвящённый Волгоградской области. Также на площадке верхней палаты в течение всех трёх дней будет работать фотовыставка, посвящённая достижениям региона, кроме того, руководство представит членам федерального собрания перспективные проекты развития субъекта.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

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