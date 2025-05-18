Происшествия

Месть или что-то другое? Трудолюбивые вандалы пропололи палисадник в центре Волгограда

Происшествия 18.05.2025 17:55
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18.05.2025 17:55


Жильцы девятиэтажки на улице Пархоменко в Центральном районе Волгограда обескуражены и возмущены происшествием, которое случилось 17 мая в их дворе. Как сообщили жители V102.RU, двое подростков тщательно пропололи палисадник от цветов и других растений, тем самым полностью уничтожив все благоустройство.



- Весь палисадник разгромили, выдернули каждый кустик, сломали просто все. На видео домофона видно, что это сделали подростки. Мы их не знаем, и чем-то насолить мы им точно не могли, - рассказали жильцы.

По их словам, раньше за палисадником ухаживали местные пенсионерки, но после их смерти все заросло травой. В апреле жители дома решили навести красоту у подъезда.

- Расчистили от сорняков, сделали клумбы, накупили различных растений - от петуньи до гортензий. Внесли удобрения, рыхлители и прочее, в общем, отнеслись с душой. Получилось красиво, - вспоминают жители.

На записи отчетливо видно, как двое молодых людей – парень и девушка – тщательно уничтожают проведенное благоустройство. Юные вандалы трудились так, словно оказались не в чужом палисаднике, а у себя на даче.

Жители дома написали заявление в полицию. Они надеются, что правоохранители найдут вандалов.

Видео читателей V102.RU 

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