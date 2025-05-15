«Ротор» заключил новый контракт с капитаном Алексеем Шумских

Спорт 15.05.2025 15:00
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15.05.2025 15:00
«Ротор» и Алексей Шумских продолжат сотрудничество. Такой новостью поделились в спортивном клубе «Ротор», передает V102.RU. Новый контракт капитана действует до конца сезона 2025/2026.
Алексей Шумских – воспитанник барнаульского футбола. В 14 лет переехал в Москву и стал заниматься в ФШМ «Торпедо Москва». Первый профессиональный контракт Алексей подписал с «Торпедо» весной 2008 года. Играл за юношескую сборную России. Выступал за такие клубы, как «Химки», «Томь», «Нижний Новгород». Победитель первого дивизиона сезона 2021/22 в составе московского «Торпедо», с которым вышел в РПЛ. В команду сине-голубых пришел в июне 2023 года.
Сегодня, 15 мая, также сообщалось о продлении контракта Глеба Шильникова с волгоградским клубом сроком на один год с возможностью продления еще на сезон. Ранее стало известно, что в команде остается и голкипер Никита Чагров.
Фото СК «Ротор» VK.com
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