Спорт

Глеб Шильников продлил контракт с волгоградским «Ротором»

Спорт 15.05.2025 12:49
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15.05.2025 12:49


Защитник «Ротора» Глеб Шильников сегодня, 15 мая, продлил контракт с волгоградским клубом. Как сообщили V102.RU в пресс-службе «Ротора», новый договор подписан сроком на один год с возможностью продления еще на сезон.

Отметим, Шильников является воспитанником Академии «Ротор». За команды из системы «Ротора» 21-летний футболист провел 107 матчей, в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. Первый мяч в текущем сезоне Глеб забил в недавнем поединке с «КАМАЗом», в котором сине-голубые на выезде победили со счетом 4:0.

Напомним, ранее контракт с «Ротором» также продлил голкипер Никита Чагров.

Фото: V102.RU (архив)

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