Глеб Шильников продлил контракт с волгоградским «Ротором»

Защитник «Ротора» Глеб Шильников сегодня, 15 мая, продлил контракт с волгоградским клубом. Как сообщили V102.RU в пресс-службе «Ротора», новый договор подписан сроком на один год с возможностью продления еще на сезон.
Отметим, Шильников является воспитанником Академии «Ротор». За команды из системы «Ротора» 21-летний футболист провел 107 матчей, в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. Первый мяч в текущем сезоне Глеб забил в недавнем поединке с «КАМАЗом», в котором сине-голубые на выезде победили со счетом 4:0.
Напомним, ранее контракт с «Ротором» также продлил голкипер Никита Чагров.
Фото: V102.RU (архив)