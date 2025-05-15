Федеральные новости

Назван регион из списка лидирующих по выпуску молочного фальсификата

Федеральные новости 15.05.2025 12:51
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15.05.2025 12:51


Саратовскую область назвали одним из регионов, лидирующих в России по поставкам фальсифицированной молочной продукции. Как сообщает ИА «СарИнформ», с таким заявлением 15 мая выступил руководитель регионального управления Россельхознадзора Алексей Частов.

Под фальсифицированной молочной продукцией специалисты понимают ту продукцию, в которой обнаружена замена молочного жира на растительный (например, пальмовый) и мясной. Производители прибегают к подделке в целях удешевления производства и завышения прибыли. Употребление фальсифицированной молочки, напомним, угрожает здоровью потребителей. 

– Выявлено более 80 фактов выпуска в оборот фальсифицированной продукции, – цитирует «СарИнформ» Частова. – Саратовская область значительные объемы фальсификата выпускает. Мы являемся лидерами.

Проблемными в свете обсуждаемой темы руководитель регионального Россельхознадзора назвал «Саратовский молочный комбинат» в Саратове, «Экопищепром» и «Милково» в Балакове. Выпускаемую продукцию сомнительного качества уже находили в детсадах, школах и воинских частях в Нижегородской, Тюменской областях, Карелии, Татарстане, Москве, Петербурге и других регионах.  

Фото: shedevrum.ai

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