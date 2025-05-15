В Волгоградской области оперативники регионального управления ФСБ России задержали 32-летнего жителя Московской области, который подозревается в пособничестве телефонным мошенникам. По версии силовиков, мужчина обеспечивал преступников расчетными счетами в российских банках. Для этого он ездил в разные регионы.

Преступной деятельностью житель Московского региона занимался, по данным УФСБ России по Волгоградской области, с мая 2024 года.

– Используя подложные документы, мужчина открыл расчетные счета в отделениях одного из российских банков, расположенных на территории Волгоградской, Архангельской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Самарской областях и Республике Марий Эл, – сообщили в пресс-службе управления. – По указанным счетам злоумышленник получал банковские карты, которые в дальнейшем использовались для мошеннических действий.

Также сообщается, что москвич действовал по указке куратора. Общение подозреваемого и преступников осуществлялось в мессенджере Telegram.

По материалам волгоградского УФСБ в отношении мужчины ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 187 УК России – неправомерный оборот средств платежей.

Москвич уже дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области