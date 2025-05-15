Расследования

Волгоградское УФСБ задержало подозреваемого в пособничестве мошенникам москвича

Расследования 15.05.2025 12:07
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15.05.2025 12:07

В Волгоградской области оперативники регионального управления ФСБ России задержали 32-летнего жителя Московской области, который подозревается в пособничестве телефонным мошенникам. По версии силовиков, мужчина обеспечивал преступников расчетными счетами в российских банках. Для этого он ездил в разные регионы. 

Преступной деятельностью житель Московского региона занимался, по данным УФСБ России по Волгоградской области, с мая 2024 года. 

– Используя подложные документы, мужчина открыл расчетные счета в отделениях одного из российских банков, расположенных на территории Волгоградской, Архангельской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Самарской областях и Республике Марий Эл, – сообщили в пресс-службе управления. – По указанным счетам злоумышленник получал банковские карты, которые в дальнейшем использовались для мошеннических действий.

Также сообщается, что москвич действовал по указке куратора. Общение подозреваемого и преступников осуществлялось в мессенджере Telegram. 

По материалам волгоградского УФСБ в отношении мужчины ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 187 УК России – неправомерный оборот средств платежей. 

Москвич уже дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается. 

Фото: пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области 

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