Расследования

«Назвался Арсением»: в Волжском пропавшего директора театра «Арлекин» отцепили от поезда

Расследования 15.05.2025 11:14
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15.05.2025 11:14


В Волжском Волгоградской области живым  нашелся 38-летний Борис Касьянов, директор кукольного театра «Арлекин». Как стало известно ИА «Высота  102», его обнаружили при весьма странных обстоятельствах. По сведениям источника, мужчина зацеппером передвигался на поезде, однако в районе Волжской ГЭС его заметили сотрудники ГИБДД. 
Когда мужчину отцепили от состава, он назвался «Арсением» и утверждал, что он – из другого региона. Выглядел директор театра  при этом весьма странно. 
Напомним, Борис Касьянов пропал 9 мая – вышел из здания театра, оставив там свои вещи и телефон, и исчез в неизвестном направлении. Его супруга и волонтеры отряда ЛизаАлерт по горячим следам организовали активные поиски директора. За Бориса переживали и родители маленьких зрителей, восхищавшихся его актерским талантом. 
По данным информагентства, медики обследуют здоровье мужчины и, возможно, ему потребуется лечение. 

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