Расследования 15.05.2025 11:14
0
15.05.2025 11:14
В Волжском Волгоградской области живым нашелся 38-летний Борис Касьянов, директор кукольного театра «Арлекин». Как стало известно ИА «Высота 102», его обнаружили при весьма странных обстоятельствах. По сведениям источника, мужчина зацеппером передвигался на поезде, однако в районе Волжской ГЭС его заметили сотрудники ГИБДД.
Когда мужчину отцепили от состава, он назвался «Арсением» и утверждал, что он – из другого региона. Выглядел директор театра при этом весьма странно.
Напомним, Борис Касьянов пропал 9 мая – вышел из здания театра, оставив там свои вещи и телефон, и исчез в неизвестном направлении. Его супруга и волонтеры отряда ЛизаАлерт по горячим следам организовали активные поиски директора. За Бориса переживали и родители маленьких зрителей, восхищавшихся его актерским талантом.
По данным информагентства, медики обследуют здоровье мужчины и, возможно, ему потребуется лечение.
Волгоградка попыталась оспорить срок за кражу золотых зубов пенсионерки15.05.2025 13:02
Расследования 15.05.2025 13:02
Волгоградское УФСБ задержало подозреваемого в пособничестве мошенникам москвича15.05.2025 12:07
Расследования 15.05.2025 12:07
«Пускают пыль в глаза?»: селяне Волгоградской области просят проверить работу ФАП14.05.2025 16:15
Расследования 14.05.2025 16:15
Волгоградец прижарил на плите лицо бывшей из-за отказа14.05.2025 13:28
Расследования 14.05.2025 13:28
Власти Камышина провели незаконный конкурс на перевозки пассажиров14.05.2025 13:13
Расследования 14.05.2025 13:13
Переехавший на военном КАМАЗе реставратора волгоградец обжаловал 9-летний срок14.05.2025 11:28
Расследования 14.05.2025 11:28
Под Волгоградом осудят ослеплённого взяткой сотрудника ВМЭС14.05.2025 10:18
Расследования 14.05.2025 10:18
Силовики вычислили подозреваемого в троллинге школ и мэрии Волжского14.05.2025 09:58
Расследования 14.05.2025 09:58
Бастрыкин дал ход делу о наезде самокатчиков на волжанку14.05.2025 08:27
Расследования 14.05.2025 08:27
Видео задержания в Елани Гугучкина и Маскаева обнародовало УФСБ13.05.2025 21:34
Расследования 13.05.2025 21:34
Жителя Волжского задержали на почте с 1 кг прегабалина из Китая13.05.2025 20:18
Расследования 13.05.2025 20:18
Под Волгоградом 21 коммунальщику выплатили долги по зарплате13.05.2025 19:08
Расследования 13.05.2025 19:08
В Волгограде осудили водителя за драку с полицейскими при задержании13.05.2025 18:14
Расследования 13.05.2025 18:14
Волгоградский бизнесмен лишился 5,4 млн на мифических торгах криптовалютой13.05.2025 16:36
Расследования 13.05.2025 16:36
Дроппер из Алтая вернет волгоградской пенсионерке 170 тыс. рублей13.05.2025 15:53
Расследования 13.05.2025 15:53