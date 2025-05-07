Расследования

Общественный транспорт в Волгограде 9 мая перейдет на спецграфик

Расследования 07.05.2025 15:17
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07.05.2025 15:17


9 мая работа общественного транспорта в Волгограде будет усилена и продлена до полуночи. 

Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации  города, в связи с проведением  мероприятия «Свет Великой Победы» изменения в работу общественного транспорта будут внесены уже 7 и 8 мая. В эти дни автобус №77 выполнит дополнительные рейсы в 23.20 от конечной остановки «ТРК «Мармелад». Автобус №25 выполнит последние рейсы через остановку «Мамаев Курган» в сторону Тракторозаводского и Советского районов около полуночи. Данный режим работы маршрутов сохранится и 9 мая. 

Скоростной трамвай со станции «Мамаев курган» в направлении «Ельшанки» отправится 7-8 мая в 23.36, до «Стадиона «Монолит» - в 00.28 и до «ВГТЗ» – 00.12. 9 мая после 20.00 вагоны СТ будут ходить с интервалом порядка 5 минут. Последнее отправление от станции «Ельшанка» до станции «ВГТЗ» –  в 00:06. Через остановку «Мамаев Курган» вагоны проследуют в сторону «Ельшанки» в 23.36, а в сторону «ВГТЗ» - 00.25. Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 4, 10 продлят свою работу - последние отправления от «Детского центра» до конечных станций состоятся около полуночи.

Троллейбусы №8А и №9 вечером 9 мая будут курсировать с интервалом порядка 15-20 минут. Ориентировочное время остановки «Ул. Комсомольская» – около полуночи. 

Электробусный маршрут №15 также продлит работу и отправится от «ул. Комсомольской» в сторону Кировского района в 23.26.

Автобусам №2 и №21 вечером 9 мая добавят рейсов. Так, после 22.00 данные маршруты отправятся от конечной остановки в центральной части города с интервалом в 5-10 минут. Последние рейсы в День Победы маршруты №2 и №21 совершат в 22.55 и 23.15 соответственно. 

Автобусы №6 помимо движения по установленному расписанию выполнят 3 спецрейса до конечной остановки «Жилгородок» – ориентировочное отправление от ж/д вокзала 22.20, 22.40, 23.00.

По окончании массовых мероприятий в День Победы на линии выйдут 27 троллейбусов маршрутов №№8а, 9, 10а и 15а, а также 2 электробуса. Они будут находиться в резерве и подаваться по мере необходимости. Данный транспорт будет ожидать пассажиров у остановки «Мамаев курган» на пр. Ленина по направлению в Тракторозаводский и Центральный районы. Отправка будет производиться по мере заполнения салона.

Для жителей южных районов предусмотрен специальный рейс электрички «Волгоград-1» - «Шпалопропитка», который отправится в сторону Красноармейского района в 22.55.

Автобусы №№ 6, 21, 88 и 89э с 06.00 до 12.00 9 мая в связи с проведением на пл. Павших Борцов парада будут подъезжать к железнодорожному вокзалу через улицы Порт-Саида и Коммунистическую. 

Автобусы № 35 во время праздничных торжеств 9 мая вместо «Речпорта» будут следовать до конечной остановки «Детский центр». Не доедет до набережной и маршрутка №98. 

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