Общество

«Мурашки по коже»: на Мамаевом кургане прошли съемки проекта «Песни Победы»

Общество 06.05.2025 22:43
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06.05.2025 22:43


Сегодня, 6 мая, на Мамаевом кургане  прошел грандиозный концерт в рамках проекта «Песни Победы», посвященного 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Как сообщает ИА «Высота 102», запись программы зрители всей страны увидят 11 мая на канале «Россия».

В концерте принял участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством маэстро Юрия Башмета.

Ведущими проекта «Песни Победы на Мамаевом кургане» стали  хорошо известные зрителям канала «Россия» Анастасия Чернобровина и Денис Полунчуков.

Главная задача концерта— донести до людей, живущих сегодня, невероятную ценность Победы, дать возможность почувствовать и эмоционально соприкоснуться с беспримерным подвигом людей 80 лет тому назад. 

Наравне с артистами, которые исполнили легендарные песни военных лет, героями проекта стали ветераны, Почетные граждане, участники СВО, представители общественных организаций, заслуженные работники различных сфер деятельности.

По свидетельству тех, кому удалось стать первыми зрителями концерта, увиденное их глубоко впечатлило.

Завершились съемки проекта на главной высоте России грандиозным фейерверком. 

Фото Андрея Поручаева V102.RU

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