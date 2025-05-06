«Мурашки по коже»: на Мамаевом кургане прошли съемки проекта «Песни Победы»

Общество 06.05.2025 22:43
0
06.05.2025 22:43
Фото Андрея Поручаева V102.RU
Сегодня, 6 мая, на Мамаевом кургане прошел грандиозный концерт в рамках проекта «Песни Победы», посвященного 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Как сообщает ИА «Высота 102», запись программы зрители всей страны увидят 11 мая на канале «Россия».
В концерте принял участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством маэстро Юрия Башмета.
Ведущими проекта «Песни Победы на Мамаевом кургане» стали хорошо известные зрителям канала «Россия» Анастасия Чернобровина и Денис Полунчуков.
Главная задача концерта— донести до людей, живущих сегодня, невероятную ценность Победы, дать возможность почувствовать и эмоционально соприкоснуться с беспримерным подвигом людей 80 лет тому назад.
Наравне с артистами, которые исполнили легендарные песни военных лет, героями проекта стали ветераны, Почетные граждане, участники СВО, представители общественных организаций, заслуженные работники различных сфер деятельности.
По свидетельству тех, кому удалось стать первыми зрителями концерта, увиденное их глубоко впечатлило.
Завершились съемки проекта на главной высоте России грандиозным фейерверком.
В аэропорту Волгограда вынужденно приземлились самолеты06.05.2025 22:00
Общество 06.05.2025 22:00
Фронтовик Александр Колотушкин принял мини-парад в Волгограде06.05.2025 21:16
Общество 06.05.2025 21:16
Юрий Башмет признался в любви к Волгограду06.05.2025 20:39
Общество 06.05.2025 20:39
«Без конца репетирую»: диктором парада Победы в Волгограде станет 21-летний студент ВГИИК06.05.2025 20:10
Общество 06.05.2025 20:10
Волгоградские пограничники везут в город-герой символ Эстафеты Победы06.05.2025 19:40
Общество 06.05.2025 19:40
Как мимолетное виденье. Фотографы показали красоту ушедшей под воду набережной Волгограда06.05.2025 19:15
Общество 06.05.2025 19:15
В центре Волгограда возле пережившего войну тополя высадили его клон06.05.2025 17:47
Общество 06.05.2025 17:47
Выставка фотографий и документов «Дороги Победы» открылась на ж/д вокзале Волгограда06.05.2025 17:26
Общество 06.05.2025 17:26
В Волжском полицейские задержали мужчину за избиение 86-летней матери06.05.2025 16:46
Общество 06.05.2025 16:46
Гости из Вьетнама возложили цветы к Вечному огню в Волгограде06.05.2025 16:45
Общество 06.05.2025 16:45
Волгоградцам рассказали, чем «кормить» пионы в саду06.05.2025 15:24
Общество 06.05.2025 15:24
Под Волгоградом похоронят оборонявшего в одиночку дом на СВО Алексея Юркина06.05.2025 14:58
Общество 06.05.2025 14:58
Яна Поплавская пришла в восторг от встречи с детьми и вагнеровцами в Волгограде06.05.2025 14:01
Общество 06.05.2025 14:01
В Волгоградской области 9 мая пройдет автопробег по местам боевой славы06.05.2025 13:18
Общество 06.05.2025 13:18
Молоко подозрительным сроком годности нашли в Волгоградской области06.05.2025 13:16
Общество 06.05.2025 13:16