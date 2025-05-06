Спорт

Волгоградский «Ротор» продлил контракты с тренерами и врачами команды 

Спорт 06.05.2025 18:43
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06.05.2025 18:43


Старший тренер «Ротора» Олег Нечаев, специалист по работе с вратарями Андрей Никитин, врач команды Валерий Ткаченко и врач-реабилитолог Андрей Богатырёв продлили контракты с сине-голубыми. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе клуба, сегодня, 6 мая, срок новых договоров со специалистами рассчитан до конца следующего сезона в Первой лиге - розыгрыша первенства 25/26.

Отметим, Олег Нечаев и Андрей Богатырёв работают в «Роторе» с лета 2024 года. Андрей Никитин и Валерий Ткаченко вошли в штаб сине-голубых еще в период работы главным тренером Алексея Стукалова. 

- Вместе мы сможем добиться больших результатов и радовать наших болельщиков новыми победами! - прокомментировали данную новость в соцсетях «Ротора».

Напомним, наставник волгоградского коллектива Денис Бояринцев нынешней весной также продлил контракт с клубом.

На данный момент «Ротор» с 44 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. В следующем туре сине-голубые на выезде сыграют с «КАМАЗом» из Набережных Челнов 11 мая.

Фото V102.RU (архив)

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