Квартиры от застройщиков резко подешевели в Волгограде

Экономика 06.05.2025 16:04
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06.05.2025 16:04
В Волгограде стоимость квадратного метра в сданных новостройках оказалась в среднем на 26 тысяч меньше, чем в строящихся высотках. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Яндекс Недвижимости, в апреле в Волгограде в сегменте новостроек медианная цена квадратного метра составила 141 000 рублей, что на 4,3% ниже, чем в марте. При этом стоимость квадратного метра в сданных новостройках, которые реализуются напрямую от застройщика по договорам купли-продажи, составила 115 000 рублей.
Аналитики отметили, что в апреле в городах-миллионниках зафиксирован заметный рост предложения квартир от застройщиков, формально перешедших в категорию вторичной недвижимости. Речь идет о сданных новостройках, которые реализуются уже по договорам купли-продажи (ДКП), а не по договорам долевого участия (ДДУ), но при этом продолжают продаваться напрямую от застройщиков.
При покупке уже готовых квартир девелоперы предлагают различные рассрочки. Выгодные условия для покупателей переплетаются с интересом застройщиков, которым важно оперативно ввести в эксплуатацию новостройки. За счет этого растет и доля таких объектов в общем объеме сделок.
Фото V102.RU (архив)
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