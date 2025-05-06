Экономика

Квартиры от застройщиков резко подешевели в Волгограде

Экономика 06.05.2025 16:04
0
06.05.2025 16:04


В Волгограде стоимость квадратного метра в сданных новостройках оказалась в среднем на 26 тысяч меньше, чем в строящихся высотках. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Яндекс Недвижимости, в  апреле в Волгограде в сегменте новостроек медианная цена квадратного метра составила 141 000 рублей, что на 4,3% ниже, чем в марте. При этом стоимость квадратного метра в сданных новостройках, которые реализуются напрямую от застройщика по договорам купли-продажи, составила 115 000 рублей.
Аналитики отметили, что в апреле в городах-миллионниках зафиксирован заметный рост предложения квартир от застройщиков, формально перешедших в категорию вторичной недвижимости. Речь идет о сданных новостройках, которые реализуются уже по договорам купли-продажи (ДКП), а не по договорам долевого участия (ДДУ), но при этом продолжают продаваться напрямую от застройщиков. 
При покупке уже готовых  квартир девелоперы предлагают различные рассрочки. Выгодные условия для покупателей переплетаются с интересом застройщиков, которым важно оперативно ввести в эксплуатацию новостройки. За счет этого растет и доля таких объектов в общем объеме сделок.
Фото V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
06.05.2025 15:44
Экономика 06.05.2025 15:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.05.2025 15:08
Экономика 06.05.2025 15:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.05.2025 12:25
Экономика 06.05.2025 12:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.05.2025 18:54
Экономика 05.05.2025 18:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.05.2025 09:31
Экономика 05.05.2025 09:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.05.2025 21:16
Экономика 04.05.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.05.2025 12:09
Экономика 04.05.2025 12:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.05.2025 10:13
Экономика 04.05.2025 10:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.05.2025 13:22
Экономика 02.05.2025 13:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.05.2025 10:31 Реклама
Экономика 02.05.2025 10:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.05.2025 11:10
Экономика 01.05.2025 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.04.2025 21:15
Экономика 30.04.2025 21:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.04.2025 20:39
Экономика 30.04.2025 20:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.04.2025 13:06
Экономика 30.04.2025 13:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.04.2025 12:25
Экономика 30.04.2025 12:25
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:40
Волгоградские пограничники везут в город-герой символ Эстафеты ПобедыСмотреть фотографии
19:15
Как мимолетное виденье. Фотографы показали красоту ушедшей под воду набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
18:43
Волгоградский «Ротор» продлил контракты с тренерами и врачами команды Смотреть фотографии
17:47
В центре Волгограда возле пережившего войну тополя высадили его клонСмотреть фотографии
17:27
Суд Волгограда приговорил к 6 годам юриста Нурушева за фейки об СВОСмотреть фотографии
17:26
Выставка фотографий и документов «Дороги Победы» открылась на ж/д вокзале ВолгоградаСмотреть фотографии
16:53
Пиковые сбросы на Волжской ГЭС пойдут на убыль с 7 маяСмотреть фотографии
16:46
В Волжском полицейские задержали мужчину за избиение 86-летней материСмотреть фотографии
16:45
Гости из Вьетнама возложили цветы к Вечному огню в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:04
Квартиры от застройщиков резко подешевели в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:44
За токарями и медиками устроили гонку волгоградские работодателиСмотреть фотографии
15:43
На Мамаевом кургане и в турлокациях Волгограда ускорили интернет к 9 МаяСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде Nissan сбил мопед на пр. МеталлурговСмотреть фотографии
14:58
Под Волгоградом похоронят оборонявшего в одиночку дом на СВО Алексея ЮркинаСмотреть фотографии
14:19
«Всё закрутилось на третьи сутки»: ударный ремонт «школьной» дороги начался после внимания ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:11
Спасавшийся от кредита волгоградец взял 2 млн в кредит и отдал мошенникамСмотреть фотографии
14:01
Яна Поплавская пришла в восторг от встречи с детьми и вагнеровцами в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
Т2 дарит бесплатную связь ветеранам Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
13:35
«Будем добиваться оправдания»: обжалован приговор генералу ПоповуСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области 9 мая пройдет автопробег по местам боевой славыСмотреть фотографии
13:16
Молоко подозрительным сроком годности нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:28
«Здесь ковалась Победа»: на Мамаевом кургане открыли тумбы в честь поселений-рубежей Сталинградской доблестиСмотреть фотографии
12:25
Эксперты одобрили проект создания защитных насаждений на промпредприятии ВолгоградаСмотреть фотографии
12:24
Путин удостоил наград тракториста и машиниста из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:01
Экс-председатель горсовета Волгограда Сергей Михайлов скончался в возрасте 72 летСмотреть фотографии
11:57
Волгоградца осудят за таран баржей теплохода «Волго-Дон 5051»Смотреть фотографии
11:54
Концессии возместили 22 млн рублей ущерба от ЧП в пойме ЦарицыСмотреть фотографии
11:14
Минфин предложил освободить участников СВО от транспортных и земельных налоговСмотреть фотографии
11:06
В Волгоградской области осталось 138 участников Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
10:37
Первый показ «Света Великой Победы» для широкой публики пройдет 7 маяСмотреть фотографии
 