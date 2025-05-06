Спорт

Гандболистки «Динамо-Синары» в Волгограде сыграли вничью с «Черноморочкой» 

Спорт 06.05.2025 08:36
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06.05.2025 08:36


Гандболистки «Динамо-Синары» накануне, 5 мая, дома сыграли вничью с новороссийской «Черноморочкой» со счетом 28:28 в первом матче утешительного турнира за 5-8 места женской Суперлиги, сообщает ИА «Высота 102».
Напомним, обе команды в четвертьфинале чемпионата России по сумме двух встреч уступили своим соперникам. Динамовки после победы в первом поединке с ЦСКА (29:23) проиграли в Москве (28:41) и завершили борьбу за медали. «Черноморочка» после поражения от «Лады» (23:30) во второй дуэли выиграла (29:23), но в итоге не смогла отыграть разницу «минус семь» после первого матча. Несмотря на чувствительные вылеты в 1/4 финала, «Динамо-Синара» и «Черноморочка» теперь постараются завершить сезон максимально достойно и забраться как можно выше в турнире.


Отчетная встреча на «Динамо Арене» прошла в напряженной борьбе буквально до последних секунд. В самом начале поединка семиметровый штрафной бросок в исполнении Екатерины Нефедовой отразила голкипер бело-голубых Мария Дувакина, а в ответной атаке счет открыла Екатерина Долматова. На пятой минуте получила травму и не смогла продолжить игру один из лидеров и капитан «Черноморочки» Наталья Никитина, что стало большой потерей для коллектива Алексея Гумянова.
Соперники в дальнейшем попеременно выходили вперед. Только на старте второй десятиминутки игрок гостей Злата Федосова реализовала семиметровый - впервые одна из команд оторвалась на два мяча - 7:5. При разнице «минус один» главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев в середине тайма взял тайм-аут. В течение пяти следующих минут соперники показали низкую результативность, забросив лишь один мяч на двоих.

В заключительной трети тайма Арина Безбабных отличилась трижды подряд, за счет чего хозяйки не только догнали оппоненток, но и получили минимальное преимущество - 10:9. В концовке первой половины волгоградские гандболистки неоднократно выходили вперед, а «морячки» отыгрывались. Однако все же последнее слово перед перерывом оказалось за динамовками. Анастасия Шкитина поразила ворота и оформила результат первой 30-минутки - 13:12 в пользу бело-голубых, в чьем составе на последнем рубеже вновь блистала Мария Дувакина.
В начале второй половины сравняла Екатерина Нефедова. Затем Виктория Турусина вернула преимущество хозяйкам с очередного семиметрового. В середине тайма волгоградки оторвались на три мяча благодаря попаданию Екатерины Скивко, после чего Алексей Гумянов взял тайм-аут. Динамовки в целом контролировали ситуацию на площадке, но ближе к концовке поединка гостьи сократили отставание до минимума, а затем и догнали оппоненток. Заключительный отрезок прошел в ожесточенной борьбе за победу. На последней минуте Турусина не смогла забросить с семиметрового, а в ответной атаке Ирина Никитина вывела «Черноморочку» вперед.

За несколько секунд до финальной сирены заброшенный мяч Скивко принес «Динамо-Синаре» ничью в первом матче - 28:28. Лучшим игроком в волгоградском составе признана Мария Дувакина, отразившая в общей сложности 19 из 44 бросков. Самой результативной в стане бело-голубых оказалась Арина Безбабных - шесть мячей.
Таким образом, после ничейного исхода в первой встрече победитель двухматчевого противостояния определится на арене «Черноморочки» 11 мая.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев 
Фото «Динамо-Синара» VK.com

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