Бастрыкин поручил забрать в СК расследование избиения подростка в Краснослободске





5 мая председатель СК России Александр Бастрыкин выступил в защиту 14-летнего подростка из города Краснослободска Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», пока отец несовершеннолетнего находится на СВО, парень был избит одним из местных жителей. При этом поступок мужчины до сих пор не был наказан согласно закону.

- В апреле текущего года местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно избил 14-летнего сына заявительницы, а также высказал в его адрес угрозы физической расправой. Пострадавшему с травмой головы потребовалась госпитализация, — сообщили в Следкоме.

Мать подростка неоднократно обращалась в полицию, однако жалобы результата не принесли. После неудачных попыток женщины отыскать правду, она была вынуждена обратиться в электронную приёмную председателя СК России.

Отметим, Александр Бастрыкин распорядился региональному управлению забрать материалы проверки из МВД России в своё производство, а также представить доклад в Москву о ходе расследования. Предварительная проверка будет поставлена на контроль в Центральном аппарате надзорного органа.

Фото: Следком