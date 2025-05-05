Политика

Волгоградская область на выборах в ГД лишится Красноармейского избирательного округа

Политика 05.05.2025 19:48
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05.05.2025 19:48


5 мая в Госдуму внесён законопроект об утверждении схемы одномандатных округов на выборах в Госдуму 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102», документ предлагает образовать на территории Волгоградской области всего три избирательных округа: Волгоградский, Михайловский и Волжский.

В Волгоградский избирательный округ войдут Ворошиловский, Дзержинский, Центральный районы Волгограда, Камышин и Фролово, а также Городищенский, Даниловский, Дубовский, Еланский, Жирновский, Иловлинский, Камышинский, Киквидзенский, Котовский, Ольховский и Фроловский муниципальные районы. Здесь в общей сложности зарегистрированы 585,9 тыс. избирателей.

Михайловский одномандатный округ будет представлен Кировским, Красноармейским и Советским районами Волгограда, Урюпинском, Михайловкой, а также Алексеевским, Калачевским, Клетским, Котельниковским, Кумылженским, Нехаевским, Новоаннинским, Новониколаевским, Октябрьским, Светлоярским, Серафимовичским, Суровикинским, Урюпинским и Чернышковским муниципальными районами. Здесь в общей сложности проживают 623 тыс. избирателей.

В Волжский округ должны войти Краснооктябрьский и Тракторозаводской районы Волгограда, Волжский, а также Быковский, Ленинский, Николаевский, Палласовский, Среднеахтубинский и Старополтавский муниципальные районы. Здесь зарегистрирован 561 тыс. избирателей.

Отметим, законопроект разработан и внесён в Госдуму группой депутатов партии «Единая Россия». Согласно новой схеме, Волгоградская область должна лишиться Красноармейского избирательного округа. Входящие в него населённые пункты перераспределены между оставшимися тремя округами.

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