Транспорт

В Волгограде с 1 мая дачные автобусы перешли на «летнее» расписание

Транспорт 01.05.2025 07:40
0
01.05.2025 07:40


С 1 мая в Волгограде автобусы МУП «Метроэлектротранс», обслуживающие муниципальные дачные маршруты, перешли на летнее расписание. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за традиционного увеличения пассажиропотока в график движения пригородных направлений добавлены дополнительные рабочие дни по будням, а также последние вечерние рейсы.

Автобус № 7э «Царицынская опера — д. Металлург» теперь работает все дни, кроме понедельника. Время отправления от остановки «Царицынская опера»: 6:45, 7:55, 9:05, 10:45, 11:50, 12:55, 16:10, 17:20, 18:30. В обратную сторону, с конечной «д. Металлург», автобусы отправятся: 7:25, 8:35, 9:45, 11:20, 12:25, 15:40, 16:50, 18:00, 19:10.

Автобус № 48э «ВГТЗ — Дачи» также будет работать все дни, кроме понедельника, по единому расписанию. Время отправления от остановки «ВГТЗ»: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00. Обратно с конечной «Дачи»: 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Автобус № 32э «Судоверфь — СНТ Нефтяник — СНТ Татьянка» будет осуществлять движение все дни, кроме понедельника. От конечной «Судоверфь» отправления запланированы на: 6:00, 6:48, 7:36, 8:24, 9:12, 10:00, 11:30, 12:30, 13:15, 14:15, 15:30, 16:18, 17:06, 17:54. От остановки «Нефтяник» (ход «Татьянка»): 6:35, 7:23, 8:11, 8:59, 9:47, 10:35, 12:05, 13:05, 13:50, 14:50, 16:05, 16:53, 17:41, 18:29. От остановки «Татьянка»: 6:48, 7:36, 8:24, 9:12, 10:00, 10:48, 12:18, 13:18, 14:03, 15:03, 16:18, 17:06, 17:54, 18:42. От остановки «Нефтяник» (ход «Судоверфь»): 6:58, 7:46, 8:34, 9:22, 10:10, 10:58, 12:28, 13:28, 14:13, 15:13, 16:28, 17:16, 18:04, 18:52.

Автобус № 45э «п. Руднева — дачи Кировец» кроме понедельника будет отправляться от остановки «Руднева» в 7:00, 8:04, 9:08, 10:12, 11:16, 15:19, 16:23, 17:27, 18:31. Обратно, с конечной «Кировец»: 7:32, 8:36, 9:40, 10:44, 11:48, 15:51, 16:55, 17:59, 19:03.

Автобус № 50э «Обувная фабрика — Автотранспортник» по будням, кроме понедельника, будет отправляться с конечной «Обувная фабрика» в 7:00, 8:15, 9:30, 10:45, 14:30, 15:45, 17:00, 18:15. Обратно, от остановки «Автотранспортник»: 8:15, 9:30, 10:45, 12:00, 15:45, 17:00, 18:15, 19:30.

В выходные автобусы будут отъезжать с конечной «Обувная фабрика» в 7:00, 7:38, 8:16, 8:53, 9:30, 10:08, 10:46, 11:23, 13:25, 14:03, 14:41, 15:18, 15:55, 16:33, 17:11, 17:48. От остановки «Автотранспортник»: 8:15, 8:53, 9:31, 10:08, 10:45, 11:23, 12:01, 12:38, 14:40, 15:18, 15:56, 16:33, 17:10, 17:48, 18:26, 19:03.

Автобус № 53 «Ж/Д Вокзал — Орошенец» будет работать в среду, субботу и воскресенье, отправляясь от остановки «ЖДВ» в 6:30, 8:50, 15:00, 17:30. От остановки «Орошенец»: 7:40, 10:00, 16:10, 18:40.

Автобус № 54э «Ж/Д Вокзал — с/о Слава» будет совершать по выходным четыре рейса, начиная движение от остановки «ЖДВ» в 7:00 и 16:30. Обратно от «с/о Слава» в 8:30 и 18:00. Рейсы с «ЖДВ» в 7:00 и от «с/о Слава» в 18:00 выполняются с заездом в СНТ «Солнечная поляна».

Автобус № 56э «Ермана — Лесник» во вторник, четверг и пятницу будет отправляться от остановки «Ермана» в 7:00, 9:40, 15:00, 17:40. От конечной «Лесник»: 8:20, 11:00, 16:20, 19:00.

По средам от остановки «Ермана» в 7:00, 9:50, 15:00, 17:50. От конечной «Лесник»: 8:30, 11:10, 16:20, 19:10.

В выходные дни подвижной состав будет ходить по усиленному расписанию, отправляясь от остановки «Ермана» в 6:00, 7:00, 8:40, 9:40, 15:00, 16:00, 17:40, 18:40. Обратно, с конечной «Лесник»: 7:20, 8:20, 10:00, 11:00, 16:20, 17:20, 19:00, 20:00.

Рейсы с остановки «Ермана» в 7:00 и с «с/о Лесник» в 16:20 выполняются с заездом в СНТ «Солнечная поляна».

Автобус № 57э «33-я школа — с/о Шельф» будет отправляться в среду, субботу и воскресенье от остановки «33-я школа» в 6:45, 9:25, 15:15, 17:55. Обратно, с конечной «с/о Шельф»: 8:05, 10:45, 16:35, 19:15.

Автобус № 58э «з-д Петрова — с/о Здоровье» в будние дни будет отправляться от конечной «завод им. Петрова» в 7:00, 9:00, 14:00, 16:00, 18:00. Обратно от остановки «Здоровье» в 8:00, 10:00, 15:00, 17:00, 19:00.

В выходные дни от конечной «завод им. Петрова» в 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00. Обратно с конечной «Здоровье»: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Автобус № 60э «Тулака — с/о Спутник» будет работать во все дни, кроме понедельника. В будние дни отправление с остановки «Тулака» в 7:00, 9:30, 14:00, 16:30. С конечной «с/о Спутник»: 8:15, 10:45, 10:45, 15:15, 15:15, 17:45.

По выходным подвижной состав будет отправляться от остановки «Тулака» в 7:00, 8:15, 9:30, 10:45, 14:00, 15:15, 16:30, 17:45. Обратно от конечной «с/о Спутник»: 8:15, 9:30, 9:30, 10:45, 10:45, 12:00, 12:00, 15:15, 15:15, 16:30, 16:30, 17:45, 17:45, 19:00.

Автобус № 99 «ВГТЗ — Дамба» будет работать все дни, кроме понедельника, по единому расписанию, с отправлением от остановки «ВГТЗ» в 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00. Обратно, с конечной «Дамба» в 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
01.05.2025 07:03
Транспорт 01.05.2025 07:03
Комментарии

0
Далее
Транспорт
30.04.2025 16:22
Транспорт 30.04.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Транспорт
30.04.2025 16:20
Транспорт 30.04.2025 16:20
Комментарии

0
Далее
Транспорт
30.04.2025 15:23
Транспорт 30.04.2025 15:23
Комментарии

0
Далее
Транспорт
30.04.2025 11:17
Транспорт 30.04.2025 11:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.04.2025 17:00
Транспорт 28.04.2025 17:00
Комментарии

0
Далее
Транспорт
26.04.2025 14:37
Транспорт 26.04.2025 14:37
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.04.2025 20:11
Транспорт 25.04.2025 20:11
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.04.2025 16:00
Транспорт 25.04.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.04.2025 09:08
Транспорт 25.04.2025 09:08
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.04.2025 21:04
Транспорт 21.04.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.04.2025 20:05
Транспорт 21.04.2025 20:05
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.04.2025 10:59
Транспорт 18.04.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.04.2025 18:29
Транспорт 15.04.2025 18:29
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.04.2025 09:44
Транспорт 11.04.2025 09:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:03
И они тоже платят? Депутат гордумы в суде отбился от штрафа за платную парковкуСмотреть фотографии
08:45
На волгоградских трассах притихнут дорожникиСмотреть фотографии
08:43
«Надо идти дальше»: переименовать Волгоград или его часть в Сталинград призывают политикиСмотреть фотографии
08:12
В Волгограде компания-ликвидатор свалок вернёт в бюджет 2,1 млн рублейСмотреть фотографии
07:40
В Волгограде с 1 мая дачные автобусы перешли на «летнее» расписаниеСмотреть фотографии
07:03
Под Волгоградом две региональные трассы выведут из сумрака за 60 млн рублейСмотреть фотографии
21:50
Гандболистки «Динамо-Синары» выбыли из борьбы за медали СуперлигиСмотреть фотографии
21:15
Плакать хочется: в Волгоградской области цены на лук взлетели на 14%Смотреть фотографии
20:58
Проткнутый могильной оградой пес пошел на поправкуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:39
Два вида бензина подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:14
Путин не исключил переименования Волгограда в СталинградСмотреть фотографииCмотреть видео
19:55
Авиалесоохрана озвучила тревожный прогноз по Волгоградскому регионуСмотреть фотографии
19:32
Опубликован график работы ГАИ на майских в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:16
Волжский комбинат выплатил 4 млн руб. из-за «всплывшего» фальсификатаСмотреть фотографии
19:08
Володин: Прилетая в «Сталинград», будем возвращаться к историиСмотреть фотографии
18:42
В России призвали дать бой заграничному аниме отечественным контентомСмотреть фотографии
18:07
Андрей Серенко: Волгоград – взлетная полоса в новое российское будущееСмотреть фотографии
16:58
В Камышине разыскивают голубоглазого парня в черной курткеСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде 4 мая центр города вновь частично закроют для автомобилейСмотреть фотографии
16:20
Дополнительные электрички пустят в день матча «Ротора» с «Енисеем»Смотреть фотографии
16:16
Сети горячего водоснабжения осовременили на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
16:02
Драка трех молодых волгоградцев попала на видео: один из них в реанимацииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:41
Гриппующих волгоградцев стало меньше на третьСмотреть фотографии
15:23
В Волгограде трамваи №№ 1, 2, 4, 10 работают в изменённых границахСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградской области брат участника СВО вернет похищенные у бойца 4,2 млн рублейСмотреть фотографии
13:53
В Волгограде «Бессмертный полк» пройдёт в составе расчётов Парада ПобедыСмотреть фотографии
13:51
Сказано – сделано: на картах «Яндекса» появился аэропорт «Сталинград»Смотреть фотографии
13:38
В МБУ «Северное» приступают к ремонту «яслей»Смотреть фотографии
13:33
«Ваше поручение выполнено»: Андрей Бочаров рассказал ветеранам о встрече с ПутинымСмотреть фотографии
13:06
Банк РФ: резкое подорожание кофе и рыбы повлияло на инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 