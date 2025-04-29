Лукашенко поблагодарил Путина за возможность побывать в Волгограде

Президент Республики Беларусь в ходе двусторонней встречи с Владимиром Путиным выразил главе российского государства благодарность за возможность вновь посетить Волгоград. Это не первый визит в город-герой Александра Лукашенко, однако, как отметил он, всякий раз, находясь на героической сталинградской земле он испытывает особый трепет.

– Спасибо за такую возможность. И спасибо за возможность посетить не только старые места, где я уже бывал. В Сталинграде – Волгограде я уже бывал и в советские времена, и уже будучи президентом. Впечатляющее место – без дрожи здесь невозможно. Я историю изучал и знаю, как здесь люди сражались. Казалось бы, я уже взрослый человек, но когда приходишь [на Мамаев курган], стоишь у монумента, да еще и внутри мы с Вами бывали, это грандиозно. Словами не передать. Поэтому я Вам благодарен, что благодаря Вашему приглашению я снова здесь – на священной земле, где белорусы и русские насмерть стояли, – сказал Александр Лукашенко.





В ходе встречи главы государств обсуждают стратегическое партнерство.

– Достаточно сказать, что только в сфере торгово-экономических связей у нас, конечно, результат просто выдающийся, если сказать прямо: свыше 50 миллиардов в долларовом эквиваленте торговый оборот, – отметил в ходе встречи Владимир Путин. – По вашим статданным, даже чуть побольше, по нашим – где-то 50 с небольшим, около 51. По белорусским данным – где-то 51 с хвостиком. Поэтому вот этот момент, потом, безусловно, надо будет пообсуждать вопросы промышленной кооперации. Мы договорились о том, что мы будем расширять эту промышленную кооперацию, в том числе и за счёт совместной работы в области авиастроения, авиапром. Хочу Вам рассказать, какие здесь есть предложения. Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами и соответствующую лабораторию по беспилотию. Это очень важно прежде всего для экономики, для логистики. У нас есть договорённости по авиастроению, нам удалось сохранить часть авиационной промышленности. Здесь есть тоже над чем можно работать: и небольшой самолётик, и кооперация по среднемагистральным самолётам и так далее.

Как сообщают представители БелТА, встреча еще продолжается. Владимир Путин и Александр Лукашенко беседуют уже более часа и 40 минут.

Фото: пресс-служба Кремля