«Зачем мы цепляемся за эту память?» Лукашенко озвучил главную цель форума в Волгограде

В Волгограде завершилась пленарная часть международного форума с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко. Выступления президентов двух государств касались главной темы - сохранения и защиты исторической памяти о Великой Отечественной войне, в которой ценой многих миллионов жизней победил советский народ, передает V102.RU.

Выступающий в финале президент Беларуси Александр Лукашенко в своей эмоциональной речи объяснил, почему важно сохранять историческую память и, как он образно выразился, уцепиться за нее зубами и держаться.

- Мы обращаемся к истории, чтобы защитить не только будущее, но уже - настоящее. Так сегодня стоит вопрос, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы наследники великого поколения - героев-победителей. И нам стыдиться нечего и что-то скрывать. Этот статус ко многому обязывает. И многих раздражает. Нам противостоят потомки проигравших сторонников Третьего рейха. Об этом мы все больше и больше говорим.

- Почему мы так боремся за сохранение исторической памяти? Почему? Нам же задают этот вопрос и со стороны.., - сказал лидер Беларуси, пояснив, что попробует на него ответить и выразить свое мнение. - Я хочу, чтобы там услышали, почему мы так уцепились за эту память.

По словам Лукашенко, уже началась новая война, которая идет за умы и головы людей, что является предвестником горячей стадии мировой войны с оружием в руках.

- Современная горячая война невозможна без этой подготовки. Эта подготовка началась, - сказал Лукашенко. - И если вдруг нам надо сражаться за свою землю, за свои семьи, за своих детей, как сражались они, не жалея ни жизни, ничего, что есть… Вот почему мы говорим об исторической памяти, а не потому, что нам хочется разговаривать.

И в завершении своего выступления президент Беларуси подытожил сказанное.

- Как только забудем путь к Хатыни, Сталинграду, Брестской крепости, все вернется снова, мгновенно. Поэтому мы должны, зубами уцепившись, держаться за эту историческую память, - заключил Александр Лукашенко.

Напомним, международный форум в Волгограде, организованный Парламентским собранием Союза Беларуси и России, приурочен к 80-летию Великой Победы. В нём участвуют свыше 450 делегатов: ведущие международные эксперты, общественные деятели, представители государственных структур и молодёжных организаций.

Фото с сайта Кремля