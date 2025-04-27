



Минздрав может разрешить отпускать лекарственные препараты в небольших населенных пунктах через отделения «Почты России». Об этом сообщил министр здравоохранения ТАСС в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ, передает V102.RU.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что почти в 40 тысячах фельдшерско-акушерских пунктов есть возможность приобрести медицинскую продукцию. Однако данная инициатива станет решением проблемы для тех населенных пунктов, где нет аптечных центров.

- Сейчас мы рассматриваем, в том числе, предложение разрешить отпуск части лекарственных препаратов через «Почту России» там, где нет медицинской организации или аптечного центра, - заявил Мурашко.