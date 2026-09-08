Пройти обследование на ВИЧ санврачи призывают волгоградцев





За последние десятилетия ситуация в отношении ВИЧ-инфекции изменилась в лучшую сторону. Современная диагностика и лечение позволяют вовремя выявить болезнь и подобрать требуемое лечение, чтобы качество жизни оставалось удовлетворительным.

Санитарные врачи напоминают, что с помощью антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекцию можно взять под контроль. Но чтобы вовремя успеть это сделать, нужно знать о своём ВИЧ-статусе. Для этого требуется пройти обследование.



Узнать свой ВИЧ-статус можно бесплатно и в любой день в учреждениях здравоохранения по месту жительства или в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом.











