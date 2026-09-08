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Общество

Пройти обследование на ВИЧ санврачи призывают волгоградцев

Общество 08.09.2026 07:04
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08.09.2026 07:04


За последние десятилетия ситуация в отношении ВИЧ-инфекции изменилась в лучшую сторону. Современная диагностика и лечение позволяют вовремя выявить болезнь и подобрать требуемое лечение, чтобы качество жизни оставалось удовлетворительным.

Санитарные врачи напоминают, что с помощью антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекцию можно взять под контроль. Но чтобы вовремя успеть это сделать, нужно знать о своём ВИЧ-статусе. Для этого требуется пройти обследование.

Узнать свой ВИЧ-статус можно бесплатно и в любой день в учреждениях здравоохранения по месту жительства или в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

 


 


 


 

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