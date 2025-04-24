Расследования

Арестованные замглавы Котово и саратовский бизнесмен просятся на свободу

Расследования 24.04.2025 11:24
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24.04.2025 11:24

 


Заместитель главы Котово Волгоградской области Борис Тареев и саратовский бизнесмен  Виктор Качуровский обжаловали решение Центрального суда Волгограда об избрании им меры пресечения в виде ареста.  Как сообщает ИА «Высота 102», завтра, 25 апреля, в Волгоградском областном суде будут рассматриваться апелляционные жалобы Тареева и Качуровского. Арестованные будут участвовать в судебном заседании посредством ВКС. 

Как стало известно ИА «Высота 102», Борис Тареев и Виктор Качуровский были арестованы по решению Центрального суда Волгограда 15 апреля. Задерживали чиновника и бизнесмена волгоградские силовики. По данным информгентства, Тареев и Качуровский стали фигурантами уголовного дела о даче взятки в размере 300 тысяч рублей. Этот эпизод может иметь отношение к функционированию комплекса теплового хозяйства в Котово, которое фактически контролируется Качуровским и его бывшим бизнес-партнером Тареевым. 

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», Борис Тареев неожиданно стал заместителем главы администрации городского поселения Котово в прошлом году. К его назначению мог иметь отношение бывший глава Котовского района  Сергей Чумаков. У Бориса Тареева – богатая биография. Ранее он трудился в органах власти Саратова, также возглавлял структуры в сфере ЖКХ. Одно из его «достижений» - успешное банкротство ООО «Теплый город» в Котово, а также «Концессий теплоснабжения Поволжья» в Урюпинске. Компании банкротились по одной схеме, накопив десятки миллионов рублей долгов перед ресурсоснабжающими организациями. 

Борис Тареев был тесно связан с деятельностью ООО «Велес»,  основанной уроженцем Украины Виктором Качуровским. В свою очередь этот саратовский бизнесмен имел отношение к созданной после банкротства «Теплого города» фирме «ТКК», которая до последнего времени управляла городскими котельными. Теперь поставщиком тепла в Котово стало ООО «Электросбыт». Согласно данным СПАРК и анализу владения компании, соучредителями ООО «Электросбыт» являются Виктор Качуровский,  Галина Сироид и Наталья Барушева, экс-компаньон Тареева по работе в обанкротившихся концессиях в Урюпинске. 

Интересно, что Борис Тареев, работая на посту замглавы администрации Котово, передвигался на автомобиле с саратовскими номерами. А бывшего главу Котово Сергея Лесниченко, который был недавно осужден за криминальный ремонт дороги на улице Дачная, защищал также саратовский адвокат. К слову, Виктор Качуровский, помимо бизнеса, связанного с ЖКХ, имеет отношение к охотничьим угодьям, расположенным в Котовском районе. 

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