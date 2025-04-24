



Заместитель главы Котово Волгоградской области Борис Тареев и саратовский бизнесмен Виктор Качуровский обжаловали решение Центрального суда Волгограда об избрании им меры пресечения в виде ареста. Как сообщает ИА «Высота 102», завтра, 25 апреля, в Волгоградском областном суде будут рассматриваться апелляционные жалобы Тареева и Качуровского. Арестованные будут участвовать в судебном заседании посредством ВКС.

Как стало известно ИА «Высота 102», Борис Тареев и Виктор Качуровский были арестованы по решению Центрального суда Волгограда 15 апреля. Задерживали чиновника и бизнесмена волгоградские силовики. По данным информгентства, Тареев и Качуровский стали фигурантами уголовного дела о даче взятки в размере 300 тысяч рублей. Этот эпизод может иметь отношение к функционированию комплекса теплового хозяйства в Котово, которое фактически контролируется Качуровским и его бывшим бизнес-партнером Тареевым.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», Борис Тареев неожиданно стал заместителем главы администрации городского поселения Котово в прошлом году. К его назначению мог иметь отношение бывший глава Котовского района Сергей Чумаков. У Бориса Тареева – богатая биография. Ранее он трудился в органах власти Саратова, также возглавлял структуры в сфере ЖКХ. Одно из его «достижений» - успешное банкротство ООО «Теплый город» в Котово, а также «Концессий теплоснабжения Поволжья» в Урюпинске. Компании банкротились по одной схеме, накопив десятки миллионов рублей долгов перед ресурсоснабжающими организациями.

Борис Тареев был тесно связан с деятельностью ООО «Велес», основанной уроженцем Украины Виктором Качуровским. В свою очередь этот саратовский бизнесмен имел отношение к созданной после банкротства «Теплого города» фирме «ТКК», которая до последнего времени управляла городскими котельными. Теперь поставщиком тепла в Котово стало ООО «Электросбыт». Согласно данным СПАРК и анализу владения компании, соучредителями ООО «Электросбыт» являются Виктор Качуровский, Галина Сироид и Наталья Барушева, экс-компаньон Тареева по работе в обанкротившихся концессиях в Урюпинске.

Интересно, что Борис Тареев, работая на посту замглавы администрации Котово, передвигался на автомобиле с саратовскими номерами. А бывшего главу Котово Сергея Лесниченко, который был недавно осужден за криминальный ремонт дороги на улице Дачная, защищал также саратовский адвокат. К слову, Виктор Качуровский, помимо бизнеса, связанного с ЖКХ, имеет отношение к охотничьим угодьям, расположенным в Котовском районе.