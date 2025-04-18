В Волгограде из-за ДТП изменено движение трех трамваев

Фото «Волгоградский трамвай» t.me
Происшествия 18.04.2025 08:30
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18.04.2025 08:30
Фото «Волгоградский трамвай» t.me
ДТП, случившееся на трамвайных путях в поселке Ангарский сегодня, 18 апреля, стало причиной изменения движения маршрутов №2, 6 и 12. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ресурс «Волгоградский трамвай», маршрут N2 пока курсирует в границах остановок Детский центр - Завод Ахтуба, маршрут N6 - в границах остановок Ким- Завод Ахтуба.Трамвай маршрута N12 осуществляет движение в границах остановок Жилгородок - Завод Ахтуба.
Фото «Волгоградский трамвай» t.me
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