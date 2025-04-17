В Волжском оперативники накрыли интим-салон с юными массажистками





В городе Волжском Волгоградской области оперативники накрыли массажный салон с несовершеннолетними, которые оказывали интим-услуги. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в ходе рейда при силовой поддержке росгвардейцев были задержаны шесть участников преступной группы.





Установлено, что в марте прошлого года ранее судимый 33-летний житель области арендовал в городе-спутнике нежилое помещение на первом этаже многоквартирного дома на улице Ленина, где позднее открыл заведение с интим-слугами под видом массажного салона. Также выяснилось, что к незаконной деятельности привлечены девушки-подростки.

Через непродолжительное время работы к деятельности притона подключилась ранее судимая 37-летняя местная жительница. Благодаря ей организатор вовлек в криминальный бизнес еще четырех человек, которые исполняли роли администраторов, выполняющих подбор «персонала».

Как уточнили в СУ СКР по Волгоградской области, следователями Волжского было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.240 УК РФ - «Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой и в отношении несовершеннолетнего».

Организатор группы заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области