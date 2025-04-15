В городе Камышине Волгоградской области в результате столкновения двух автомобилей пострадали два человека. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне вечером напротив дома №14 по улице Пролетарская на регулируемом перекрестке. Момент столкновения зафиксировала уличная камера видеонаблюдения.





- В результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2110» и Kia Spectra пострадали двое пассажиров автомобиля «ВАЗ», включая 17-летнюю девушку. Они доставлены в медучреждение, - рассказали в Главке.

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки при повороте налево не уступил дорогу, попытался проскочить перекресток, но не успел. В него врезалась иномарка, которая двигалась прямо.

В ЦГБ Камышина с места происшествия доставлены 17-летняя пассажирка «ВАЗ-2110» и 24-летний пассажир этого же автомобиля. Очевидцы сообщают, что в этом легковушке находилась компания молодежи.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области и «Жесть Камышина» / t.me