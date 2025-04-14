Под Волгоградом бешеный пес перепугал местных жителей

В Еланском районе Волгоградской области зафиксирован случай гибели собаки от бешенства. Как сообщает V102.RU инцидент произошел на территории Еланского городского поселения.
В связи с очагом инфекции постановлением губернатора Волгоградской области был введен карантин. Специалисты государственной ветеринарной службы Еланского района приступили к ликвидации очага инфекции.
ГБУ ВО «Еланская районная станция по борьбе с болезнями животных» было организована бесплатная иммунизация. Прививки были назначены питомцам и скоту, которые ранее не были вакцинированы или чья последняя прививка была сделана более 180 дней назад.