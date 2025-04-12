В Котово тушат пожар у городского пруда

Фото Котовский разворот t.me
Расследования 12.04.2025 18:24
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12.04.2025 18:24
Фото Котовский разворот t.me
В Котово произошел пожар около городского пруда. Кадры яркого пламени сняли местные жители, передает V102.RU. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что горит камыш.Пожарные подразделения 43й пожарно-спасательной части тушат возгорание.
Фото Котовский разворот t.me
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