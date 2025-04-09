Мосгорсуд оставил в СИЗО волгоградскую чиновницу Елисееву





В Москве завершилось рассмотрение жалобы адвоката руководителя департамента экономического развития Волгограда Анны Елисеевой. Как сообщает ИА «Высота 102», защита пыталась оспорить решение Басманного районного суда о содержании чиновницы в СИЗО до 17 марта.

– Сегодня была рассмотрена апелляционная жалоба. Вынесенное ранее решение оставлено в силе, – рассказали журналистам в пресс-службе Московского городского суда.

Напомним, резонансный арест одной из руководительниц администрации Волгограда произошёл 12 марта 2025 года. Чиновница сразу же была перевезена из региона в Москву, где с ней работают компетентные органы.

13 марта состоялось заседание, на котором Анне Елисеевой была избрана мера пресечения на период следственных действий. Одновременно стало известно, что она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.