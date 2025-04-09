



Волгоградский областной суд завершил рассмотрение жалобы на решение Светлоярского районного суда, приговорившего к ответственности четверых коммерсантов, пытавшихся провести в Москву партию нелегальной табачной продукции на 139 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», апелляционная инстанция смягчила вынесенное ранее наказание.

- 10 февраля 2023 года организованная группа загрузила табачные изделия в грузовики в Астраханской области и направилась в Москву. Однако на следующий день автомобили были остановлены сотрудниками полиции в Светлоярском районе Волгоградской области, - сообщили журналистам в пресс-службе суда.

На этот случай грузовики сопровождал инспектор ГИБДД Захаров, который должен был, воспользовавшись своими документами и помочь избежать проверок. Однако волгоградские правоохранители всё равно провели досмотр и обнаружили в фурах 1,191 млн пачек немаркированных сигарет.

Впоследствии полицейскими была раскрыта вся цепочка подельников, организовавших преступный бизнес. Решением Светлоярского районного суда двое фигурантов Коноплев и Мирзаев были приговорены к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере по 400 тыс. рублей.

Ещё один обвиняемый, Сербенчук, был приговорён к 4 годам условно и штрафу в 400 тыс. рублей.

Сотрудник ГИБДД Захаров получил 6 лет тюрьмы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Волгоградским областным судом приговор был смягчён Захарову до 5 лет 10 месяцев, Сербенчуку до 3 лет 8 месяцев. При этом последнему фигуранту было изменено наказание с условного на содержание в колонии общего режима.