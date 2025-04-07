Рост расходов на коммуналку в 2025 году зафиксировал Волгоградстат

Экономика 07.04.2025 12:51
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07.04.2025 12:51
В сфере платных услуг у жителей Волгоградской области увеличились расходы на коммунальные услуги. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на новые данные Волгоградстата за январь-февраль 2025 года.
За данный период объем платных услуг, оказанных населению Волгоградской области, составил 38,3 млрд рублей, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В структуре платных услуг преобладают шесть видов, занимающих 80,1% от общего объема, в том числе: коммунальные – 23,2%, бытовые – 13,8%, транспортные – 12,6%, телекоммуникационные – 11,7%, медицинские – 11,3% и образовательные – 7,5%.
Для сравнения: в январе 2025 года доля расходов на коммунальные услуги жителей региона составляла 22,9%.
В структуре бытовых услуг, оказанных населению, наибольшая доля приходится на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, ремонт и строительство жилья и других построек, парикмахерские и косметические услуги.
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