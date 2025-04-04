В Волгограде подрядчика мэрии накажут за сброс в Городище руин от сноса «Ибисы»





В Волгограде полицейские совместно с сотрудниками Росприроднадзора подтвердили факт загрязнения природных территорий подрядчиком администрации Волгограда, сносящим ночной клуб «Ибиса». Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты зафиксировали сброс груд битого кирпича и бетонных перекрытий в жилом массиве на территории Городища.

- Во время проверки установлено, что отходы, образующиеся в результате сноса и разборки зданий клуба, расположенного на улице Невская, 2а, незаконно вывозились физическими лицами на почву земельных участков, расположенных в р.п. Городище. Специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области отобраны пробы отходов и почвы на территории несанкционированной свалки мусора от сноса и разборки зданий, произведены линейные измерения площади захламленной территории, - рассказали журналистам в пресс-службе Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.









Сейчас эксперты оценивают ущерб, нанесённый природе, после чего подрядной организации предстоит его компенсировать. Кроме того, юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности.

Напомним, ранее о вывозе строительного мусора от сноса ночного клуба в балку на территории Городища сообщали эко-активисты. Волонтёрам удалось проследить за одним из грузовых автомобилей, загруженным в центре Волгограда, в плоть до места преступления и зафиксировать выгрузку отходов.

Отметим, подрядные организации, нанимаемые администрацией Волгограда для сноса объектов, не раз оказывались в центре скандалов. Буквально несколько недель назад экологи обвинили коммерсанта, привлечённого к сносу здания «МАНа» на ул. Гоголя, в выгрузке отходов вблизи КПП военной части. Несколькими днями ранее эту же организацию заподозрили в выгрузке строительного мусора на территории Городища.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора