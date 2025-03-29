Экология

Ликвидатора ночного клуба «Ибиса» в Волгограде застукали на сбросе отходов в овраг

Экология 29.03.2025 14:51
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29.03.2025 14:51




Экологические активисты выявили факт незаконного сброса строительных отходов в овраг. Как сообщает  ИА «Высота 102» со ссылкой на группу «Экология Волгограда», экоактивисты зафиксировали автомобиль с государственным номером О677ЕК134, который сбрасывал строительные отходы в овраг вдоль ул. Бородинская в координатах 48.794157, 44.483606.
Груды битых кирпичей и бетона вывезли с места сноса легендарного ночного клуба «Ибиса», который в настоящее время ликвидирует компания «Шар» из Пензы.
Эта фирма стала победителем аукциона на демонтаж клуба, расположенного на улице Невская, 2а. Контракт был заключен в начале марта с МКУ «Городской центр управления пассажирскими перевозками».
При том, что начальная цена контракта составляла 13 миллионов рублей, но в ходе конкурсных процедур ООО «Шар» из Пензы уронил ее  до 3 миллионов 525 тысяч рублей. Всего в закупке приняли участие десять претендентов, однако победила компания из Пензы, предложившая самую низкую цену. 
Из 3 миллионов 525 тысяч рублей  1 миллион 30 тысяч рублей должны были уйти на размещение строительных отходов на территории специализированного полигона, хотя в проекте контракта только на цели размещения и утилизации строительных отходов планировалось выделить из бюджета 2 миллиона 900 тысяч рублей, обратили внимание экоактивисты.
Но подрядчик, видимо, решил сэкономить и вместо полигона теперь  возит отходы в овраг.
Пока реакции на произошедшее со стороны надзорных ведомств, а также заказчика не последовало.
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», демонтаж здания ночного клуба, закрытого еще в 2008 году из-за скандалов, связанных с распространением наркотиков,  должны закончить к концу июня 2025 года. Власти ранее объясняли намерение очистить площадку на улицу Невская планами по строительству транспортно-пересадочного узла. В настоящее время демонтаж клуба почти завершен, здесь находятся тысячи тонн строительных отходов в виде бетона, кирпичей и арматуры. Если все «останки» клуба найдут свое пристанище в том же овраге, окружающей среде будет нанесен непоправимый ущерб, считают активисты.
Видео «Экология Волгограда» t.me, фото V102.RU (архив)

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