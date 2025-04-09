



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области власти рассчитывают поставить точку в расчистке озёрной системы Чайка, а также ерика Песчаный и озёр Бешеное, Чубатое и Ямы. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее в 2019 на реабилитацию водных объектов в общей сложности было выделено 96,8 млн рублей, однако сейчас потребовались дополнительные работы. Соответствующие аукционы были опубликованы на Госзакупках 4 апреля.

Согласно проектно-сметной документации, на завершению работ на ерике Песчаный и озёрах Бешеное, Чубатое и Ямы будет потрачено 3,6 млн рублей. Здесь должен быть выполнен технический этап реабилитации озера Бешеное. Специалистам предстоит с помощью экскаватора произвести выемку порядка 5 тыс. м3 грунта.

В свою очередь на системе озёр Чайка запланирована расчистка русла от донных отложений с выемкой 2,2 тыс. м3 грунта. Отдельно контрактом предусмотрена реабилитация площадки для намыва грунта площадью 12,17 га. На эти цели из бюджета выделено ещё 5,1 млн рублей.

По информации облкомприроды, все основные работы по экологической реабилитации ерика Песчаный, озер Бешеное, Чубатое и Ямы, а также системы озёр Чайка в Волго-Ахтубинской пойме всё же были завершены в 2020 году. В частности, специалисты выполнили мероприятия по восстановлению проточности, дноуглублению, расчистке от мусора, топляка и сухостоя, высадке по берегам ериков и озер деревьев и кустарников.

- В настоящее время запланированы мероприятия следующего этапа: проводится конкурс на определение порядной организации, которая произведет рекультивацию так называемой карты намыва, восстановление плодородного слоя почвы, - пояснили в администрации Волгоградской области.

При этом в профильном комитете подчёркивают, что работ непосредственно по расчистке и восстановлению данных водных объектов в рамках проектов не планируется, так как они уже выполнены ранее.

Фото из архива ИА «Высота 102»