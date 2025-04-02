Цены на бензин в Волгоградской области продемонстрировали стабильность

Экономика 02.04.2025 21:47
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02.04.2025 21:47
В Волгоградской области стоимость автомобильного бензина за последнюю неделю статнаблюдений осталась на том же уровне, что и в предыдущем периоде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, в последние дни марта средние цены на все виды бензина не изменились.АИ-92 по-прежнему стоит 56,74 рубля за литр, АИ-95 – 63,05 рубля, АИ-98 – 83,85 рубля. Дизтопливо, как и прежде, также продается на АЗС по средней цене 68,22 рубля за литр.
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