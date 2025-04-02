Две новые развязки поддадут бодрости дорожному движению на юге Волгоградской области





2 апреля в Светлоярском и Октябрьском районах Волгоградской области прошли торжественные церемонии открытия двух новых путепроводов протяжённостью 1,5 и 4 километра. Как сообщает ИА «Высота 102», в запуске движения принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.





Строительство обоих сооружений давно назрело из-за колоссальной автомобильной нагрузки на данные участки дорожной сети – на пике интенсивность движения здесь превышает 15 тыс. автомобилей в сутки. После ввода в эксплуатацию они станут частью международного транспортно-логистического коридора «Север-Юг».





В Октябрьском районе развязка появилась у станции Абганерово, в Октябрьском районе новый объект транспортной инфраструктуры был возведён в посёлке Ивановка.

- Это по-настоящему долгожданное событие. Десятки лет жители ждали реализации данных проектов — они планировались еще с 80-х годов, и нам посчастливилось реализовать эти планы и открыть движение на автомагистрали, входящую в состав транспортно-логистического коридора «Север-Юг». Строительство и введение в эксплуатацию путепроводов обеспечивают беспрепятственное движение пассажиров и грузов в регионы Черноморского и Азовского бассейнов, страны Закавказья. Это важное событие для всех жителей нашей страны: часовые пробки, сложность передвижения ушли в прошлое. Поздравляю и благодарю всех, кто принимал участие в реализации этого проекта, — отметил губернатор Андрей Бочаров.





Глава региона также обратил внимание, что впереди завершение реализации ещё трёх важных проектов, связанных со строительством путепроводов. После завершения этих работ транспортная доступность региона сможет выйти на ещё более высокий уровень.





Напомним, ранее в этом году уже было открыто движение по путепроводу на участке 3-й Продольной магистрали в Тракторозаводском районе, завершена реконструкция ул. Ангарской, проезда Бузулукского и улицы Авторемонтной в Дзержинском районе, улицы Пугачевской в Ворошиловском районе Волгограда.

Фото: администрация Волгоградской области