



3 марта в Тракторозаводском районе Волгограда на территории посёлка Водстрой прошла торжественная церемония открытия нового путепровода на 3-й Продольной. Как сообщает ИА «Высота 102», качество проделанных работ смог лично оценить губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- Сегодня можно сказать, что еще одна долгожданная мечта жителей Волгоградской области сбылась: построен и введен в эксплуатацию новый транспортный объект — путепровод через железную дорогу. Открыто беспрепятственное движение автотранспорта на Третьей Продольной магистрали города-героя Волгограда, являющейся частью межгосударственного транспортно-логистического коридора «Север-Юг». Многокилометровые пробки ушли в историю на этом участке, здесь повышена безопасность, созданы современные условия для перемещения грузов и перевозки пассажиров. Поздравляю жителей Волгоградской области с этим знаменательным событием, с завершением проекта в год 80-летия Великой Победы, - подчеркнул глава региона.

Руководитель также обратил внимание, что вместе с новым объектом транспортной инфраструктуры специалисты расширили подъездные дороги, обустроили пешеходные тротуары, а также парковочные места.

Отметим, 3-я Продольная в настоящее время соединяет четыре района Волгограда: Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Дзержинский и Ворошиловский. Интенсивность движения автомобилей составляет 35-50 тыс. автомобилей в сутки. Дорога входит в международный транспортный коридор «Север – Юг», связывая федеральные автотрассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», А-260 «Волгоград–Каменск» и Р-22 «Каспий».