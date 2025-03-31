Федеральные новости

Пострадавшим при атаке БПЛА в Энгельсе власти выплатят до 200 миллионов

Федеральные новости 31.03.2025 18:20
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31.03.2025 18:20


Жителям города Энгельса Саратовской области местные власти готовы выплатить в качестве компенсаций за поврежденное имущество до 200 млн рублей. Об этом, сообщает ИА «СарИнформ», заявил 31 марта на совещании в региональном правительстве губернатор Роман Бусаргин. Глава Саратовского региона потребовал, чтобы все выплаты были произведены в полном объеме и в срок. 

По данным саратовского издания, речь идет о выплатах тем жителям Энгельса, дома которых были повреждены во время массированной атаки 20 марта. Тогда система ПВО ликвидировала в Саратовской области 54 дрона. По официальным данным, в результате налета были повреждены 30 домовладений, два детсада, больница и школа в Энгельсе, а также частный дом в Саратове. Выплаты предназначают и 10 жителям, получившим ранения.  

– Чтобы ни одной жалобы, что у людей возникают какие-то проблемы, не поступало, – предупредил чиновников Энгельса Бусаргин. – Деньги колоссальные. Прогнозируем больше 200 миллионов рублей на эти выплаты. С учетом того, в какую ситуацию попали люди и началом дачного сезона, попрошу оказывать максимальное содействие по различным вопросам. Потому что помимо выплат, возникают еще вопросы хозяйственного характера. Где-то мусор вывезти, где-то человеку пенсионного возраста помочь поправить забор.

Фото: телеграм-канал Романа Бусаргина

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