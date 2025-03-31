В Волгоградской области 5 и 7 апреля запустят первые пробные рейсы дачных автобусов. Как сообщает ИА «Высота 102», речь идёт о межмуниципальных транспортных направлениях, обслуживаемых региональным комитетом транспорта. В их числе маршруты: № 103Э, № 106, № 107, № 107Э, № 109Э, № 122А, № 122Э, № 129, № 131Э, № 132, № 104Д, № 116Д, № 125, № 125Д, № 127, № 139Э.
Автобус № 103Э «г. Волгоград (ВгТЗ) – Дачи «Пичуга» будет работать с 12 апреля по 31 мая, с 15 сентября по 4 ноября ежедневно.
- Отправление Волгоград (ВгТЗ): 7:00, 9:00, 11:00, 14:00, 16:00;
- Дачи «Пичуга» 8:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00.
С 1 июня подвижной состав перейдёт на ежедневные рейсы работы. В расписании добавятся последние рейсы из Волгограда в 18:00 и из дач в 19:00.
Автобус № 106 «г. Волгоград (ул. Титова) – СНТ «ЦУМ» будет работать 5 и 6 апреля, с 12 апреля по 30 апреля, с 1 октября по 4 ноября по средам, выходным и праздничным дням.
- Волгоград (ул. Титова) 7:30, 10:30;
- СНТ «ЦУМ» 9:00, 16:00.
С 1 мая по 30 сентября движение будет осуществляться по средам, выходным и праздничным дням:
- Волгоград (ул. Титова) 7:30, 10:30, 17:00;
- СНТ «ЦУМ» 9:00, 16:00, 18:00.
Автобус № 107 «г. Волгоград (ВгТЗ) – п. Ерзовая балка» будет работать 5 и 6 апреля, а с 12 апреля по 31 мая, с 15 сентября по 4 ноября ежедневно по расписанию:
- Волгоград (ВгТЗ) 6:40, 8:30, 10:20, 14:20, 16:40;
- п. Ерзовая балка 7:30, 9:20, 11:10, 15:10, 17:30.
С 1 июня по 14 сентября ежедневно будет действовать расписание:
- Волгоград (ВгТЗ) 6:40, 8:30, 10:20, 14:20, 16:40, 18:50;
- п. Ерзовая балка 7:30, 9:20, 11:10, 15:10, 17:30; 19:40.
Автобус № 107Э «г. Волгоград (ЖДВ) – п. Ерзовая Балка» будет работать 5 и 6 апреля, с 12 апреля по 30 апреля, с 15 сентября по 4 ноября по средам, выходным и праздничным дням.
- Волгоград (ЖДВ) 7:00, 9:30, 14:30;
- Ерзовая Балка 8:15, 10:45, 15:50.
С 1 мая по 14 сентября движение будет осуществляться по расписанию:
- Волгоград (ЖДВ) 7-00, 9-30, 14-30, 17-10;
- п. Ерзовая Балка 8-15, 10-45, 15-50, 18-30.
Автобус № 109Э «г. Волгоград (ВгТЗ) – Дачи «Приморье» будут работать 5 и 6 апреля, с 12 апреля по 4 ноября по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам:
- Волгоград (ВгТЗ) 6:50, 7:10, 7:30, 8:10, 8:30, 8:50, 9:30, 9:50, 10:10, 13:45, 14:05, 14:25, 15:05, 15:25, 15:45, 16:30, 16:50, 17:10, 17:50, 18:10, 18:30;
- Дачи «Приморье» 7:30, 7:50, 8:10, 8:50, 9:10, 9:30, 10:10, 10:30, 10:50, 14:25, 14:45, 15:05, 15:45, 16:05, 16:25, 17:10, 17:30, 17:50, 18:30, 18:50, 19:10.
По средам, выходным и праздничным дням будет действовать следующее расписание:
- Волгоград (ВгТЗ) 6:30, 6:50, 7:10, 7:30, 7:50, 8:10, 8:30, 8:50, 9:10, 9:30, 9:50, 10:10, 13:25, 13:45, 14:05, 14:25, 14:45, 15:05, 15:25, 15:45, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10,18:30.
- Дачи «Приморье» 7:10, 7:30, 7:50, 7:50, 8:30, 8:50, 9:10, 9:30, 9:50, 10:10, 10:30, 10:50, 14:05, 14:25, 14:45, 15:05, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10.
Автобус № 122А «г. Волгоград (ул. Землячки) – Дачи «Пичуга» будет работать 5 и 6 апреля, с 12 апреля по 30 апреля, с 15 сентября по 4 ноября по средам, выходным и праздничным дням:
- Волгоград (ул. Землячки) 6:30, 9:20, 15:00;
- Дачи «Пичуга» 7:55, 10:45, 16:30.
С 1 мая по 14 сентября будет действовать расписание:
- Волгоград (ул. Землячки) 6-30, 9-20, 14-00, 16-50;
- Дачи «Пичуга» 7:55, 10:45, 15:25, 18:15.
Автобус № 122Э «г. Волгоград (ЖДВ) – Дачи «Центральные» будет работать 5 и 6 апреля, с 12 апреля по 30 апреля, с 1 октября по 4 ноября по средам, выходным и праздничным дням:
- Волгоград (ЖДВ) 7:00;
- Волгоград (ВгТЗ) 7:30, 9:30, 14:30, 16:30;
- Дачи «Центральные» 8:30, 10:30, 15:30, 18:00.
С 1 мая по 30 сентября подвижной состав также будет работать по вторникам и пятницам: Волгоград (ВгТЗ) 7:30, 9:30, 14:30, 16:30;
- Дачи «Центральные» 8:30, 10:30, 15:30, 18:00;
- Автобус № 129 «г. Волгоград (ул. Хорошева) – п. Дубовая балка» будет работать 5 и 6 апреля, с 12 апреля по 30 апреля, с 15 сентября по 4 ноября по средам, выходным и праздничным дням по расписанию:
- Волгоград (ул. Хорошева) 8:00, 9:00, 15:00, 16:00, 17-00, 18:00;
- п. Дубовая балка 8:30, 9:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.
С 1 мая по 14 сентября будет действовать расписание:
- Волгоград (ул. Хорошева) 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00;
- п. Дубовая балка 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30.
Кроме того, в этот период добавятся и рейсы по пятницам:
- Волгоград (ул. Хорошева) 8:00, 9:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00;
- п. Дубовая балка 8:30, 9:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.
Автобус № 131Э «г. Волгоград (ул. Землячки) – Дачи «Моторостроитель» будет работать с 5 по 6 апреля, с 12 апреля по 31 мая, с 15 сентября по 4 ноября по расписанию:
Волгоград (ул. Землячки)
- Выходные и праздничные дни: 07:45, 09:15, 10:45, 14:45, 16:15, 17:45;
- Среда: 08:00, 09:30, 16:00, 17:30;
- Пятница: 15:30, 17:00, 18:40.
Дачи «Моторостроитель":
- Выходные и праздничные дни: 08:30, 10:00, 11:30, 15:30, 17:00, 18:30;
- Среда: 08:45, 10:15, 16:45, 18:15;
- Пятница: 16:15, 17:45, 19:25.
С 1 июня по 14 сентября:
Волгоград (ул. Землячки)
- Выходные и праздничные дни: 06:15, 07:45, 09:15, 10:45, 14:45, 16:15, 17:45, 19:15;
- Среда: 06:30, 08:00, 09:30, 16:00, 17:30, 19:00;
- Пятница: 15:30, 17:00, 18:40.
Дачи «Моторостроитель»
- Выходные и праздничные дни: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00;
- Среда: 07:15, 08:45, 10:15, 16:45, 18:15, 19:45;
- Пятница: 16:15, 17:45, 19:25.
Автобус № 132 «г. Волгоград (ул. Гроссмана) – Дачи «ДОК» будет работать с 5 по 6 апреля, с 12 апреля по 30 апреля, с 15 сентября по 4 ноября по вторникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням:
- Волгоград (ул. Гроссмана): 08:00, 09:10, 10:20, 15:30, 16:40;
- Дачи «ДОК»: 08:35, 09:45, 10:55, 16:05, 17:15.
С 1 мая по 14 сентября (вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни):
- Волгоград (ул. Гроссмана): 08:00, 09:10, 10:20, 15:30, 16:40, 17:50;
- Дачи «ДОК»: 08:35, 09:45, 10:55, 16:05, 17:15, 18:25.
Автобус № 104Д «г. Волгоград (ВСПКЗ) – СНТ «Волгодон» будет работать 5 по 6 апреля, с 12 апреля по 4 ноября (ежедневно):
- Волгоград (ВСПКЗ): 04:45, 05:25, 06:05, 06:45, 07:30, 08:25, 09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:05, 16:45, 17:30, 18:10, 18:50, 19:40, 20:40;
- СНТ «Волгодон»: 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:45, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:20, 18:00, 18:45, 19:25, 20:05, 20:55, 21:55.
Автобус № 116Д «г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») – дачи Райгород» будет работать с 5 по 6 апреля, с 12 апреля по 4 ноября (вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни):
- Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный»): 06:35, 12:20, 16:30;
- Дачи «Райгород»: 07:48, 13:33, 17:43.
Автобус № 125 «г. Волгоград (ул. Марийская) – Дачи «ВНП-2» будет работать с 5 по 6 апреля, с 12 апреля по 30 апреля, с 01 октября по 04 ноября (вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни):
- Волгоград (ул. Марийская): 06:50, 07:33, 08:16, 08:59, 09:42, 10:25, 15:00, 15:50, 16:40;
- Дачи «ВНП-2»: 07:13, 07:56, 08:39, 09:22, 10:05, 10:48, 15:29, 16:19, 17:09.
С 1 мая по 30 сентября (вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни):
- Волгоград (ул. Марийская): 06:50, 07:33, 08:16, 08:59, 09:42, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20;
- От остановочного пункта "Дачи "ВНП-2"": 07:13, 07:56, 08:39, 09:22, 10:05, 15:29, 16:19, 17:09, 17:59, 18:43.
Автобус № 125Д «г. Волгоград (ВДСК) – Дачи "Мечта» будет работать с 5 по 6 апреля, с 12 апреля по 30 апреля, с 1 октября по 4 (вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни):
- Волгоград (ВДСК): 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00;
- Дачи «Мечта»: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 12:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.
С 1 мая по 30 сентября (вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни):
- Волгоград (ВДСК): 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00;
- Дачи «Мечта»: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 12:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.
Автобус № 127 «г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») – Дачи «Химик-2» будет работать с 5 по 6 апреля, с 12 апреля по 4 ноября (вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни):
- Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный»): 06:30, 08:00, 09:40, 11:00, 13:30, 15:15, 17:00, 18:35;
- Дачи «Химик-2": 07:15, 08:45, 10:25, 11:45, 14:15, 16:00, 17:45, 19:20.
Автобус № 139Э «г. Волгоград (ул. Руднева) – Дачи «Волжаночка» будет работать с 5 по 6 апреля, с 12 апреля по 30 сентября (среда, пятница, выходные и праздничные дни):
- Волгоград (ул. Руднева): 07:00;
- Дачи «Волжаночка»: 18:00.
С 1 октября по 4 ноября (среда, пятница, выходные и праздничные дни):
- Волгоград (ул. Руднева): 07:00;
- Дачи «Волжаночка»: 17:00.
Автобус № 109 «г. Волжский (32 микрорайон) – СО "Степное-2» (по средам, выходным и праздничным дням):
- Волжский (32 микрорайон): 07:00 и 17:00;
- СО «Степное-2»: 08:10 и 18:15.
Автобус № 133 «г. Волжский (пл. Ленина) – СНТ «Шинник» (по средам, выходным и праздничным дням):
- Волжский (пл. Ленина): 08:00 и 16:55;
- СНТ «Шинник»: 09:15 и 18:15.
Автобус № 141 «г. Волжский (Трансагентство) – СО «Автомобилист» (по средам, выходным и праздничным дням):
- Волжский (Трансагентство): 08:40;
- СО «Автомобилист»: 10:00 и 18:00.
Автобус № 117 «г. Камышин (ЖДВ) – х. Карпунино» будет ходить с 12 по 13 апреля, с 19 апреля по 30 апреля, с 1 по 13 октября (ежедневно):
- Камышин (ЖДВ): 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:00, 16:00;
- х. Карпунино: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30.
С 1 по 31 мая, с 15 августа по 30 сентября (ежедневно):
- Камышин (ЖДВ): 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00;
- х. Карпунино: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30.
Автобус № 131Э «г. Волгоград (ул. Землячки) – Дачи «Моторостроитель» будет ходить с 5 по 6 апреля, с 12 апреля по 31 мая, с 15 сентября по 4 ноября:
Волгоград (ул. Землячки)
- Выходные и праздничные дни: 7:45, 9:15, 10:45, 14:45, 16:15, 17:45;
- Среда: 8:00, 9:30, 16:00, 17:30;
- Пятница: 15:30, 17:00, 18:40.
Дачи «Моторостроитель»
- Выходные и праздничные дни: 8:30, 10:00, 11:30, 15:30, 17:00, 18:30;
- Среда: 8:45, 10:15, 16:45, 18:15;
- Пятница: 16:15, 17:45, 19:25.
С 1 июня по 14 сентября:
Волгоград (ул. Землячки)
- Выходные и праздничные дни: 6:15, 7:45, 9:15, 10:45, 14:45, 16:15, 17:45, 19:15;
- Среда: 6:30, 8:00, 9:30, 16:00, 17:30, 19:00;
- Пятница: 15:30, 17:00, 18:40.
«Дачи «Моторостроитель»
- Выходные и праздничные дни: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00;
- Среда: 7:15, 8:45, 10:15, 16:45, 18:15, 19:45;
- Пятница: 16:15, 17:45, 19:25.
Автобус № 117 «г. Камышин (ЖДВ) – х. Карпунино» будет ходить с 12 и 13 апреля, с 19 апреля по 30 апреля, с 1 по 13 октября ежедневно:
- Камышин (ЖДВ): 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 15:00, 16:00;
- х. Карпунино: 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30.
С 1 по 31 мая, с 15 августа по 30 сентября ежедневно:
- Камышин (ЖДВ): 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00;
- х. Карпунино: 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30.
С 1 июня по 14 августа ежедневно:
- Камышин (ЖДВ): 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00;
- х. Карпунино: 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.
С 14 октября по 4 ноября среда, суббота, воскресенье:
- г. Камышин (ЖДВ): 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 15:00, 16:00;
- х. Карпунино: 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30.
Автобус № 118 «г. Камышин (ост. Молодежная) – Дачи «ХБК» будет ходить с 12 и 13 апреля, с 19 апреля по 30 апреля, с 1 по 13 октября ежедневно:
- Камышин (ост. Молодежная): 7:00, 8:20, 9:40, 11:00, 15:00, 16:20;
- Дачи «ХБК»: 7:40, 9:00, 10:20, 11:40, 15:40, 17:00.
С 1 по 31 мая, с 15 августа по 30 сентября ежедневно:
- Камышин (ост. Молодежная): 7:00, 8:20, 9:40, 11:00, 15:00, 16:20, 17:40;
- Дачи «ХБК»: 7:40, 9:00, 10:20, 11:40, 15:40, 17:00, 18:20.
С 1 июня по 14 августа ежедневно:
- Камышин (ост. Молодежная): 7:00, 8:20, 9:40, 11:00, 15:00, 16:20, 17:40, 19:00;
- Дачи «ХБК»: 7:40, 9:00, 10:20, 11:40, 15:40, 17:00, 18:20, 19:40.
С 14 октября по 4 ноября среда, суббота, воскресенье:
- Камышин (ост. Молодежная): 7:00, 8:20, 9:40, 11:00, 15:00, 16:20;
- Дачи «ХБК»: 7:40, 9:00, 10:20, 11:40, 15:40, 17:00.
Автобус № 112 «г. Урюпинск (АС) – Дачи (Урюпинский район)» будет работать 12 и 13 апреля, с 19 апреля по 30 апреля, с 1 октября по 4 ноября ежедневно:
- Урюпинск (АС): 7:00, 8:30, 10:00, 14:00, 16:00;
- Дачи (Урюпинский район): 7:45, 9:15, 10:45, 14:45, 16:45.
С 1 мая по 30 сентября ежедневно:
- Урюпинск (АС): 7:00, 8:30, 10:00, 14:00, 16:00, 17:30, 19:00;
- Дачи (Урюпинский район): 7:45, 9:15, 10:45, 14:45, 16:45, 18:15, 19:45.