В Волгоградской области 5 и 7 апреля запустят первые пробные рейсы дачных автобусов. Как сообщает ИА «Высота 102», речь идёт о межмуниципальных транспортных направлениях, обслуживаемых региональным комитетом транспорта. В их числе маршруты: № 103Э, № 106, № 107, № 107Э, № 109Э, № 122А, № 122Э, № 129, № 131Э, № 132, № 104Д, № 116Д, № 125, № 125Д, № 127, № 139Э.

Автобус № 103Э «г. Волгоград (ВгТЗ) – Дачи «Пичуга» будет работать с 12 апреля по 31 мая, с 15 сентября по 4 ноября ежедневно.

Отправление Волгоград (ВгТЗ): 7:00, 9:00, 11:00, 14:00, 16:00;

Дачи «Пичуга» 8:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00.

С 1 июня подвижной состав перейдёт на ежедневные рейсы работы. В расписании добавятся последние рейсы из Волгограда в 18:00 и из дач в 19:00.

Автобус № 106 «г. Волгоград (ул. Титова) – СНТ «ЦУМ» будет работать 5 и 6 апреля, с 12 апреля по 30 апреля, с 1 октября по 4 ноября по средам, выходным и праздничным дням.

Волгоград (ул. Титова) 7:30, 10:30;

СНТ «ЦУМ» 9:00, 16:00.

С 1 мая по 30 сентября движение будет осуществляться по средам, выходным и праздничным дням:

Волгоград (ул. Титова) 7:30, 10:30, 17:00;

СНТ «ЦУМ» 9:00, 16:00, 18:00.

Автобус № 107 «г. Волгоград (ВгТЗ) – п. Ерзовая балка» будет работать 5 и 6 апреля, а с 12 апреля по 31 мая, с 15 сентября по 4 ноября ежедневно по расписанию:

Волгоград (ВгТЗ) 6:40, 8:30, 10:20, 14:20, 16:40;

п. Ерзовая балка 7:30, 9:20, 11:10, 15:10, 17:30.

С 1 июня по 14 сентября ежедневно будет действовать расписание:

Волгоград (ВгТЗ) 6:40, 8:30, 10:20, 14:20, 16:40, 18:50;

п. Ерзовая балка 7:30, 9:20, 11:10, 15:10, 17:30; 19:40.

Автобус № 107Э «г. Волгоград (ЖДВ) – п. Ерзовая Балка» будет работать 5 и 6 апреля, с 12 апреля по 30 апреля, с 15 сентября по 4 ноября по средам, выходным и праздничным дням.

Волгоград (ЖДВ) 7:00, 9:30, 14:30;

Ерзовая Балка 8:15, 10:45, 15:50.

С 1 мая по 14 сентября движение будет осуществляться по расписанию:

Волгоград (ЖДВ) 7-00, 9-30, 14-30, 17-10;

п. Ерзовая Балка 8-15, 10-45, 15-50, 18-30.

Автобус № 109Э «г. Волгоград (ВгТЗ) – Дачи «Приморье» будут работать 5 и 6 апреля, с 12 апреля по 4 ноября по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам:

Волгоград (ВгТЗ) 6:50, 7:10, 7:30, 8:10, 8:30, 8:50, 9:30, 9:50, 10:10, 13:45, 14:05, 14:25, 15:05, 15:25, 15:45, 16:30, 16:50, 17:10, 17:50, 18:10, 18:30;

Дачи «Приморье» 7:30, 7:50, 8:10, 8:50, 9:10, 9:30, 10:10, 10:30, 10:50, 14:25, 14:45, 15:05, 15:45, 16:05, 16:25, 17:10, 17:30, 17:50, 18:30, 18:50, 19:10.

По средам, выходным и праздничным дням будет действовать следующее расписание:

Волгоград (ВгТЗ) 6:30, 6:50, 7:10, 7:30, 7:50, 8:10, 8:30, 8:50, 9:10, 9:30, 9:50, 10:10, 13:25, 13:45, 14:05, 14:25, 14:45, 15:05, 15:25, 15:45, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10,18:30.

Дачи «Приморье» 7:10, 7:30, 7:50, 7:50, 8:30, 8:50, 9:10, 9:30, 9:50, 10:10, 10:30, 10:50, 14:05, 14:25, 14:45, 15:05, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10.

Автобус № 122А «г. Волгоград (ул. Землячки) – Дачи «Пичуга» будет работать 5 и 6 апреля, с 12 апреля по 30 апреля, с 15 сентября по 4 ноября по средам, выходным и праздничным дням:

Волгоград (ул. Землячки) 6:30, 9:20, 15:00;

Дачи «Пичуга» 7:55, 10:45, 16:30.

С 1 мая по 14 сентября будет действовать расписание:

Волгоград (ул. Землячки) 6-30, 9-20, 14-00, 16-50;

Дачи «Пичуга» 7:55, 10:45, 15:25, 18:15.

Автобус № 122Э «г. Волгоград (ЖДВ) – Дачи «Центральные» будет работать 5 и 6 апреля, с 12 апреля по 30 апреля, с 1 октября по 4 ноября по средам, выходным и праздничным дням:

Волгоград (ЖДВ) 7:00;

Волгоград (ВгТЗ) 7:30, 9:30, 14:30, 16:30;

Дачи «Центральные» 8:30, 10:30, 15:30, 18:00.

С 1 мая по 30 сентября подвижной состав также будет работать по вторникам и пятницам: Волгоград (ВгТЗ) 7:30, 9:30, 14:30, 16:30;

Дачи «Центральные» 8:30, 10:30, 15:30, 18:00;

Автобус № 129 «г. Волгоград (ул. Хорошева) – п. Дубовая балка» будет работать 5 и 6 апреля, с 12 апреля по 30 апреля, с 15 сентября по 4 ноября по средам, выходным и праздничным дням по расписанию:

Волгоград (ул. Хорошева) 8:00, 9:00, 15:00, 16:00, 17-00, 18:00;

п. Дубовая балка 8:30, 9:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

С 1 мая по 14 сентября будет действовать расписание:

Волгоград (ул. Хорошева) 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00;

п. Дубовая балка 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30.

Кроме того, в этот период добавятся и рейсы по пятницам:

Волгоград (ул. Хорошева) 8:00, 9:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00;

п. Дубовая балка 8:30, 9:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Автобус № 131Э «г. Волгоград (ул. Землячки) – Дачи «Моторостроитель» будет работать с 5 по 6 апреля, с 12 апреля по 31 мая, с 15 сентября по 4 ноября по расписанию:

Волгоград (ул. Землячки)

Выходные и праздничные дни: 07:45, 09:15, 10:45, 14:45, 16:15, 17:45;

Среда: 08:00, 09:30, 16:00, 17:30;

Пятница: 15:30, 17:00, 18:40.

Дачи «Моторостроитель":

Выходные и праздничные дни: 08:30, 10:00, 11:30, 15:30, 17:00, 18:30;

Среда: 08:45, 10:15, 16:45, 18:15;

Пятница: 16:15, 17:45, 19:25.

С 1 июня по 14 сентября:

Волгоград (ул. Землячки)

Выходные и праздничные дни: 06:15, 07:45, 09:15, 10:45, 14:45, 16:15, 17:45, 19:15;

Среда: 06:30, 08:00, 09:30, 16:00, 17:30, 19:00;

Пятница: 15:30, 17:00, 18:40.

Дачи «Моторостроитель»

Выходные и праздничные дни: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00;

Среда: 07:15, 08:45, 10:15, 16:45, 18:15, 19:45;

Пятница: 16:15, 17:45, 19:25.

Автобус № 132 «г. Волгоград (ул. Гроссмана) – Дачи «ДОК» будет работать с 5 по 6 апреля, с 12 апреля по 30 апреля, с 15 сентября по 4 ноября по вторникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням:

Волгоград (ул. Гроссмана): 08:00, 09:10, 10:20, 15:30, 16:40;

Дачи «ДОК»: 08:35, 09:45, 10:55, 16:05, 17:15.

С 1 мая по 14 сентября (вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни):

Волгоград (ул. Гроссмана): 08:00, 09:10, 10:20, 15:30, 16:40, 17:50;

Дачи «ДОК»: 08:35, 09:45, 10:55, 16:05, 17:15, 18:25.

Автобус № 104Д «г. Волгоград (ВСПКЗ) – СНТ «Волгодон» будет работать 5 по 6 апреля, с 12 апреля по 4 ноября (ежедневно):

Волгоград (ВСПКЗ): 04:45, 05:25, 06:05, 06:45, 07:30, 08:25, 09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:05, 16:45, 17:30, 18:10, 18:50, 19:40, 20:40;

СНТ «Волгодон»: 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:45, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:20, 18:00, 18:45, 19:25, 20:05, 20:55, 21:55.

Автобус № 116Д «г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») – дачи Райгород» будет работать с 5 по 6 апреля, с 12 апреля по 4 ноября (вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни):

Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный»): 06:35, 12:20, 16:30;

Дачи «Райгород»: 07:48, 13:33, 17:43.

Автобус № 125 «г. Волгоград (ул. Марийская) – Дачи «ВНП-2» будет работать с 5 по 6 апреля, с 12 апреля по 30 апреля, с 01 октября по 04 ноября (вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни):

Волгоград (ул. Марийская): 06:50, 07:33, 08:16, 08:59, 09:42, 10:25, 15:00, 15:50, 16:40;

Дачи «ВНП-2»: 07:13, 07:56, 08:39, 09:22, 10:05, 10:48, 15:29, 16:19, 17:09.

С 1 мая по 30 сентября (вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни):

Волгоград (ул. Марийская): 06:50, 07:33, 08:16, 08:59, 09:42, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20;

От остановочного пункта "Дачи "ВНП-2"": 07:13, 07:56, 08:39, 09:22, 10:05, 15:29, 16:19, 17:09, 17:59, 18:43.

Автобус № 125Д «г. Волгоград (ВДСК) – Дачи "Мечта» будет работать с 5 по 6 апреля, с 12 апреля по 30 апреля, с 1 октября по 4 (вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни):

Волгоград (ВДСК): 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00;

Дачи «Мечта»: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 12:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

С 1 мая по 30 сентября (вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни):

Волгоград (ВДСК): 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00;

Дачи «Мечта»: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 12:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Автобус № 127 «г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») – Дачи «Химик-2» будет работать с 5 по 6 апреля, с 12 апреля по 4 ноября (вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни):

Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный»): 06:30, 08:00, 09:40, 11:00, 13:30, 15:15, 17:00, 18:35;

Дачи «Химик-2": 07:15, 08:45, 10:25, 11:45, 14:15, 16:00, 17:45, 19:20.

Автобус № 139Э «г. Волгоград (ул. Руднева) – Дачи «Волжаночка» будет работать с 5 по 6 апреля, с 12 апреля по 30 сентября (среда, пятница, выходные и праздничные дни):

Волгоград (ул. Руднева): 07:00;

Дачи «Волжаночка»: 18:00.

С 1 октября по 4 ноября (среда, пятница, выходные и праздничные дни):

Волгоград (ул. Руднева): 07:00;

Дачи «Волжаночка»: 17:00.

Автобус № 109 «г. Волжский (32 микрорайон) – СО "Степное-2» (по средам, выходным и праздничным дням):

Волжский (32 микрорайон): 07:00 и 17:00;

СО «Степное-2»: 08:10 и 18:15.

Автобус № 133 «г. Волжский (пл. Ленина) – СНТ «Шинник» (по средам, выходным и праздничным дням):

Волжский (пл. Ленина): 08:00 и 16:55;

СНТ «Шинник»: 09:15 и 18:15.

Автобус № 141 «г. Волжский (Трансагентство) – СО «Автомобилист» (по средам, выходным и праздничным дням):

Волжский (Трансагентство): 08:40;

СО «Автомобилист»: 10:00 и 18:00.

Автобус № 117 «г. Камышин (ЖДВ) – х. Карпунино» будет ходить с 12 по 13 апреля, с 19 апреля по 30 апреля, с 1 по 13 октября (ежедневно):

Камышин (ЖДВ): 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:00, 16:00;

х. Карпунино: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30.

С 1 по 31 мая, с 15 августа по 30 сентября (ежедневно):

Камышин (ЖДВ): 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00;

х. Карпунино: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30.

Автобус № 131Э «г. Волгоград (ул. Землячки) – Дачи «Моторостроитель» будет ходить с 5 по 6 апреля, с 12 апреля по 31 мая, с 15 сентября по 4 ноября:

Волгоград (ул. Землячки)

Выходные и праздничные дни: 7:45, 9:15, 10:45, 14:45, 16:15, 17:45;

Среда: 8:00, 9:30, 16:00, 17:30;

Пятница: 15:30, 17:00, 18:40.

Дачи «Моторостроитель»

Выходные и праздничные дни: 8:30, 10:00, 11:30, 15:30, 17:00, 18:30;

Среда: 8:45, 10:15, 16:45, 18:15;

Пятница: 16:15, 17:45, 19:25.

С 1 июня по 14 сентября:

Волгоград (ул. Землячки)

Выходные и праздничные дни: 6:15, 7:45, 9:15, 10:45, 14:45, 16:15, 17:45, 19:15;

Среда: 6:30, 8:00, 9:30, 16:00, 17:30, 19:00;

Пятница: 15:30, 17:00, 18:40.

«Дачи «Моторостроитель»

Выходные и праздничные дни: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00;

Среда: 7:15, 8:45, 10:15, 16:45, 18:15, 19:45;

Пятница: 16:15, 17:45, 19:25.

Автобус № 117 «г. Камышин (ЖДВ) – х. Карпунино» будет ходить с 12 и 13 апреля, с 19 апреля по 30 апреля, с 1 по 13 октября ежедневно:

Камышин (ЖДВ): 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 15:00, 16:00;

х. Карпунино: 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30.

С 1 по 31 мая, с 15 августа по 30 сентября ежедневно:

Камышин (ЖДВ): 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00;

х. Карпунино: 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30.

С 1 июня по 14 августа ежедневно:

Камышин (ЖДВ): 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00;

х. Карпунино: 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

С 14 октября по 4 ноября среда, суббота, воскресенье:

г. Камышин (ЖДВ): 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 15:00, 16:00;

х. Карпунино: 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30.

Автобус № 118 «г. Камышин (ост. Молодежная) – Дачи «ХБК» будет ходить с 12 и 13 апреля, с 19 апреля по 30 апреля, с 1 по 13 октября ежедневно:

Камышин (ост. Молодежная): 7:00, 8:20, 9:40, 11:00, 15:00, 16:20;

Дачи «ХБК»: 7:40, 9:00, 10:20, 11:40, 15:40, 17:00.

С 1 по 31 мая, с 15 августа по 30 сентября ежедневно:

Камышин (ост. Молодежная): 7:00, 8:20, 9:40, 11:00, 15:00, 16:20, 17:40;

Дачи «ХБК»: 7:40, 9:00, 10:20, 11:40, 15:40, 17:00, 18:20.

С 1 июня по 14 августа ежедневно:

Камышин (ост. Молодежная): 7:00, 8:20, 9:40, 11:00, 15:00, 16:20, 17:40, 19:00;

Дачи «ХБК»: 7:40, 9:00, 10:20, 11:40, 15:40, 17:00, 18:20, 19:40.

С 14 октября по 4 ноября среда, суббота, воскресенье:

Камышин (ост. Молодежная): 7:00, 8:20, 9:40, 11:00, 15:00, 16:20;

Дачи «ХБК»: 7:40, 9:00, 10:20, 11:40, 15:40, 17:00.

Автобус № 112 «г. Урюпинск (АС) – Дачи (Урюпинский район)» будет работать 12 и 13 апреля, с 19 апреля по 30 апреля, с 1 октября по 4 ноября ежедневно:

Урюпинск (АС): 7:00, 8:30, 10:00, 14:00, 16:00;

Дачи (Урюпинский район): 7:45, 9:15, 10:45, 14:45, 16:45.

С 1 мая по 30 сентября ежедневно:

Урюпинск (АС): 7:00, 8:30, 10:00, 14:00, 16:00, 17:30, 19:00;

Дачи (Урюпинский район): 7:45, 9:15, 10:45, 14:45, 16:45, 18:15, 19:45.

Фото из архива ИА «Высота 102»