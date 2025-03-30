Расследования

Бастрыкина возмутил разрушающийся памятный знак в Волгограде

Расследования 30.03.2025 20:30
0
30.03.2025 20:30


Глава Следственного комитета России поручил проверить и доложить о состоянии в Волгограде памятного знака на месте ожесточенных боев 138-й стрелковой дивизии полковника Людникова, сообщает V102.RU со ссылкой на Информационный центр СКР.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, - сообщили в Следственном комитете.

Мемориальный комплекс «Остров Людникова» находится в поселке Нижние Баррикады в Волгограде.

В телеграм-канале Информационного центра СК России жительница Волгограда написала комментарий о ненадлежащем состоянии памятного знака, его облуживания и содержания.

- На протяжении длительного времени объект культурного наследия регионального значения в поселке Нижние Баррикады разрушается, его территория не благоустроена. Несмотря на обращения местных жителей, мер к реставрации мемориала не принимается. В СУ СК России по Волгоградской области по доводам комментария начата процессуальная проверка, - сообщили в ведомстве.

Центральный аппарат СК России поставил этот вопрос на контроль.

Фото: СКР

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
30.03.2025 09:11
Расследования 30.03.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.03.2025 07:19
Расследования 30.03.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.03.2025 14:06
Расследования 29.03.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.03.2025 09:40
Расследования 29.03.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2025 18:25
Расследования 28.03.2025 18:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2025 14:07
Расследования 28.03.2025 14:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2025 11:20
Расследования 28.03.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2025 10:34
Расследования 28.03.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2025 10:15
Расследования 28.03.2025 10:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2025 09:57
Расследования 28.03.2025 09:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2025 08:20
Расследования 28.03.2025 08:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2025 06:51
Расследования 28.03.2025 06:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2025 20:01
Расследования 27.03.2025 20:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2025 12:12
Расследования 27.03.2025 12:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2025 09:59
Расследования 27.03.2025 09:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:30
Бастрыкина возмутил разрушающийся памятный знак в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:02
Болели и верили: яркие моменты матча «Ротора» и «Родины»Смотреть фотографии
19:20
Сногсшибательный ветер и +22: какая погода ожидает волгоградцев в ближайшие дниСмотреть фотографии
17:57
«Что это было?»: «Ротор» в домашнем матче безнадежно проиграл «Родине» - 0:1Смотреть фотографии
17:12
В Волгограде трамвай сошел с рельсовСмотреть фотографии
16:45
В Волгоградской области 2 апреля запустят дачные электрички: расписаниеСмотреть фотографии
16:27
«Здесь почувствовала себя на своем месте»: бывший инженер уехала из города и занялась варкой сыраСмотреть фотографии
15:25
На севере Волгограда взяли под охрану 50 метров старой дорогиСмотреть фотографии
14:43
Волгоградцы из-за нового сбоя остались без доставки едыСмотреть фотографии
13:44
На юге Волгограда предпенсионер погиб на пожареСмотреть фотографии
12:58
«Грудки вырезают, а туши выкидывают»: в Волгоградской области промышляют охотники-варварыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
В Волгограде вспыхнувшая на плите еда погубила хозяина квартирыСмотреть фотографии
11:21
«Спартак-Волгоград» обыграл «Штурм-2002» в первом четвертьфинале СуперлигиСмотреть фотографии
11:07
Экс-главред и создатель «Высоты 102» Сергей Трофимов отмечает День рожденияСмотреть фотографии
10:04
ВС РФ возложил бремя оплаты ЖКХ за несовершеннолетних собственников на их родителейСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде осудили двух сотрудниц ПВЗ Wildberries за кражу товараСмотреть фотографии
08:50
Пытаются объявиться и здесь: как установить запрет на взятие кредитов и не связаться с мошенникамиСмотреть фотографии
08:17
В Волжском «ВАЗ» на скорости впечатался в черный внедорожникСмотреть фотографииCмотреть видео
07:49
В Волгограде простятся с погибшим на СВО музыкантом Игорем БукаевымСмотреть фотографии
07:19
В Камышине наказали виновника массового ДТП после внимания БастрыкинаСмотреть фотографии
21:54
Роспотребнадзор проверяет информацию о якобы страшном неведомом вирусеСмотреть фотографии
21:36
«Ротор» 30 марта встретится с «Родиной» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
21:13
Работодатели задолжали волгоградцам 4,8 миллиона рублейСмотреть фотографии
20:52
Поезд Илона Маска «проедет» по небу 30 мартаСмотреть фотографии
19:58
«Куда же больше?»: В Волгограде снова подорожала грузовая переправа на СарпинскийСмотреть фотографии
19:28
«Динамо-Синара» в Волгограде уступило «Звезде» в гандбольной СуперлигеСмотреть фотографии
18:41
Волгоградцы выберут день рождения ЦПКиОСмотреть фотографии
18:03
В Михайловке стартовал прием документов от кандидатов на должность главыСмотреть фотографии
17:15
«Ругаться не перестали. Но ушли в домовые чаты»: волгоградцы – о бесконечном ремонте соседейСмотреть фотографии
16:44
12-летний волгоградец спел на сцене с легендарным Владимиром КузьминымСмотреть фотографии
 