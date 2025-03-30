Бастрыкина возмутил разрушающийся памятный знак в Волгограде

Глава Следственного комитета России поручил проверить и доложить о состоянии в Волгограде памятного знака на месте ожесточенных боев 138-й стрелковой дивизии полковника Людникова, сообщает V102.RU со ссылкой на Информационный центр СКР.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, - сообщили в Следственном комитете.

Мемориальный комплекс «Остров Людникова» находится в поселке Нижние Баррикады в Волгограде.

В телеграм-канале Информационного центра СК России жительница Волгограда написала комментарий о ненадлежащем состоянии памятного знака, его облуживания и содержания.

- На протяжении длительного времени объект культурного наследия регионального значения в поселке Нижние Баррикады разрушается, его территория не благоустроена. Несмотря на обращения местных жителей, мер к реставрации мемориала не принимается. В СУ СК России по Волгоградской области по доводам комментария начата процессуальная проверка, - сообщили в ведомстве.

Центральный аппарат СК России поставил этот вопрос на контроль.

Фото: СКР